        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Rastlaşmalar Vol. 1' sergisi açıldı

        'Rastlaşmalar Vol. 1' sergisi açıldı

        Farklı disiplinlere ve üretim pratiklerine sahip sanatçıların yapıtlarının yer aldığı; "Rastlaşmalar Vol. 1" sergisi 42 Maslak'ta açıldı. Rastlaşmalar Vol. 1, kamusal alanda farklı disiplinleri buluşturarak sanat ve tasarım arasındaki ilişkiyi yeniden tanımlıyor

        Giriş: 21.02.2026 - 00:22 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:22
        'Rastlaşmalar Vol. 1' sergisi açıldı
        Türkiye’nin önde gelen sanat ve sanatçı platformlarından Artful Living’in katkısıyla ve tasarımcı-iç mimar Esmer Erdem küratörlüğünde gerçekleşen Rastlaşmalar Vol. 1, çağdaş sanatın kamusal alanla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir sergi dizisinin ilk’i olarak 42 Maslak’ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, sanat yapıtını bilindik alanlardan çıkararak, 42 Maslak’ın koridorları ve ortak alanları içerisinde gündelik yaşamın dolaşımıyla iç içe bir karşılaşma zeminine taşıyor.

        Farklı disiplin ve üretim pratikleriyle 39 sanatçının yer aldığı Rastlaşmalar Vol. 1 seçkisi; Agah Barış Can Aksakal, Arif Çekderi, Ayfer Kalsın, Bahar Posta, Başak Erdem, Batuhan Yaşar Cebli, Büşra Kölmük, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Devabil Kara, Emel Vardar, Eylül Deniz, Erdem Akan, Gökçe Er, İmdat Avcı, İsmet Doğan, Kadir Akorak, Kazım Karakaya, Kerim Kılıçarslan, Mark Erhan Geçim, Mehmet Çelik, Mehmet Günyeli, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Okan Ünal, Pınar Kuseyri, Raşit Metehan Acehan, Riella D. Barut Yakar, Sanem Tufan, Sedef Soylu, Seçil Erel, Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Seydi Murat Koç, Sultan Adler, Şule Zeybek, Tamer Aydın, Tuba Aydın, Yiğit Yazıcı ve Zekiye Şentürk’ü bir araya getiriyor.

        Artful Living’in koordinasyonu ve sunumuyla hayata geçen Rastlaşmalar ile ilgili kreasyonunu gerçekleştiren Esmer Erdem sergiyi şöyle anlatıyor:, “Sergi, kamusal alanı yalnızca fiziksel bir geçiş mekânı olarak değil, anlamın üretildiği ve yeni bir perspektifle değerlendirildiği bir düşünsel zemin olarak ele alıyor. İzleyiciyi pasif bir gözlemci konumundan çıkararak, buluşma anının öznesine dönüştürmeyi hedefleyen Rastlaşmalar Vol. 1, gündelik akış içinde gerçekleşen temasları bilinçli bir estetik deneyime dönüştürme potansiyelini hayata geçiriyor. Tasarımın düşünsel katmanları ile sanatın sezgisel dili arasında kurulan disiplinlerarası ilişkiyi, yaratıcılığın güçlü malzeme dokunuşlarıyla görünür kılıyor. Bir yıl boyunca her ay değişen seçkilerle devam edecek olan “Rastlaşmalar” serisi, 42 Shops’ta 5.kat, tasarım ve sanat alanında sürdürülebilir bir kültürel program olarak kurgulanacak.”

        Rastlaşmalar Proje’nin 39 sanatçının yapıtlarından oluşan ilk seçkisi, “Rastlaşmalar Vol.1” sergisi 25 Mart 2026’ya kadar haftanın her günü 42 Shops 5. katta izlenebilir.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Cemre Vakfı Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Konuşmasında, "Çevre bilinci aynı zamanda bir vatan bilincidir." diyen Erdoğan, "Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor. Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini...
        #42 Maslak
        #Artful Living
