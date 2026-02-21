'Rastlaşmalar Vol. 1' sergisi açıldı

Türkiye’nin önde gelen sanat ve sanatçı platformlarından Artful Living’in katkısıyla ve tasarımcı-iç mimar Esmer Erdem küratörlüğünde gerçekleşen Rastlaşmalar Vol. 1, çağdaş sanatın kamusal alanla kurduğu ilişkiyi yeniden tanımlayan bir sergi dizisinin ilk’i olarak 42 Maslak’ta sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, sanat yapıtını bilindik alanlardan çıkararak, 42 Maslak’ın koridorları ve ortak alanları içerisinde gündelik yaşamın dolaşımıyla iç içe bir karşılaşma zeminine taşıyor.

Farklı disiplin ve üretim pratikleriyle 39 sanatçının yer aldığı Rastlaşmalar Vol. 1 seçkisi; Agah Barış Can Aksakal, Arif Çekderi, Ayfer Kalsın, Bahar Posta, Başak Erdem, Batuhan Yaşar Cebli, Büşra Kölmük, Çetin Pireci, Deniz Pireci, Devabil Kara, Emel Vardar, Eylül Deniz, Erdem Akan, Gökçe Er, İmdat Avcı, İsmet Doğan, Kadir Akorak, Kazım Karakaya, Kerim Kılıçarslan, Mark Erhan Geçim, Mehmet Çelik, Mehmet Günyeli, Mert Çıkılmazkaya, Muzaffer Tuncer, Okan Ünal, Pınar Kuseyri, Raşit Metehan Acehan, Riella D. Barut Yakar, Sanem Tufan, Sedef Soylu, Seçil Erel, Sevinç Köseoğlu Ulubatlı, Seydi Murat Koç, Sultan Adler, Şule Zeybek, Tamer Aydın, Tuba Aydın, Yiğit Yazıcı ve Zekiye Şentürk’ü bir araya getiriyor.