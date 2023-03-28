Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık RBC Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? RBC Düşüklüğü Belirtileri
ABONE OL

RBC nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? RBC düşüklüğü belirtileri

RBC, yani vücuttaki kırmız kan hücrelerine verilen isimdir. Bu hücreler düşük olduğunda vücutta anemi yani kansızlık meydana gelebilir. Diğer yandan RBC düşüklüğünün birtakım belirtileri de mevcuttur. İşte tüm detaylarıyla RBC ve RBC düşüklüğü belirtileri…

RBC Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? RBC Düşüklüğü Belirtileri
HABERTURK.COM

RBC, kanda en fazla bulunan hücreler, bir diğer ifadeyle eritrositlerdir. Bu eritrositlerin temel taşını hemoglobin ve demir oluşturur. Hemoglobin RBC’nin kendine özgü şeklini almasını sağlarken demir ise eritrosite kırmız rengini vermektedir. Diğer yandan tam kan sayımında rutin olarak bakılan bir parametre olan RBC, kadın ve erkekte farklı sonuçlar vermektedir. Peki RBC neden olur ve normal değeri kaç olmalıdır? RBC düşüklüğü belirtileri nelerdir?

RBC nedir?

RBC, kırmızı kan hücreleri (eritrositler) anlamına gelir. Kırmızı kan hücreleri, oksijen taşımakla görevli olan hemoglobin adlı bir protein içerir. Oksijen, hayati organlar ve dokulara taşınır ve karbondioksit hücrelerden geri alınarak akciğerlere taşınır. RBC sayısı, kanın oksijen taşıma kapasitesi hakkında bilgi verir ve sağlıklı bir yaşam için kritik öneme sahiptir.

RBC normal değeri kaç olmalı?

RBC normal değerleri yaşa, cinsiyete ve genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Genel olarak kabul edilen normal RBC değer aralıkları ise şunlardır:

  • Erkekler için: 4,7-6,1 milyon hücre/mikrolitre (mcL)
  • Kadınlar için: 4,2-5,4 milyon hücre/mcL
  • Çocuklar için: 4,0-5,5 milyon hücre/mcL (yaşa bağlı olarak değişir)

RBC düşüklüğü kanser belirtisi mi?

RBC düşüklüğü tek başına kanser belirtisi olmayabilir. Ancak, kanser hastalarında RBC düşüklüğü gözlemlenebilir. Diğer bir ifadeyle bazı kanser türleri kemik iliğini etkileyerek kırmızı kan hücresi üretimini azaltabilir. Ayrıca, kanser tedavisi (kemoterapi veya radyasyon tedavisi) nedeniyle de RBC düşüklüğü görülebilir. RBC düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için ek testler ve doktor değerlendirmesi gereklidir.

RBC düşüklüğü?

RBC düşüklüğü (anemi), kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının normal değerlerin altında olduğu durumu ifade eder. Anemi, oksijen taşıma kapasitesinin azalması nedeniyle halsizlik, yorgunluk ve nefes darlığı gibi semptomlara yol açabilir.

RBC düşüklüğü belirtileri?

RBC düşüklüğünün belirtileri birtakım gözlemler sonucu fark edilebilir. Temel olarak bu düşüklüğe sebebiyet veren anemideki B12 eksikliği kendini gösterir ve demir eksikliği ile de belirginleşir. Nadiren olsa da folik asit eksikliği ile de görülebilmektedir. RBC düşüklüğü belirtileri şunları içerebilir:

  • Halsizlik ve yorgunluk
  • Soluk cilt
  • Nefes darlığı
  • Baş dönmesi veya baş ağrısı
  • Hızlı veya düzensiz kalp atışı
  • El ve ayaklarda soğukluk

RBC düşüklüğü neden olur?

RBC, rutin sağlık taramalarında özellikle yer verilen kan parametrelerinden birini oluşturur. RBC düşüklüğüne neden olan faktörler ise şunları içerir:

  • Demir, B12 vitamini veya folik asit eksikliği gibi beslenme eksiklikleri
  • Kemik iliği hastalıkları
  • Kronik böbrek hastalığı
  • Kan kaybı (travma, cerrahi veya aşırı adet kanaması nedeniyle)
  • Hemolitik anemi (RBC'lerin normalden daha hızlı parçalandığı durum)
  • Talasemi ve orak hücre anemisi gibi genetik hastalıklar
  • İlaçların yan etkisi olarak
  • Kanser ve kanser tedavileri (kemoterapi ve radyasyon)

RBC düşüklüğü ne demek?

RBC düşüklüğü, kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının normal değerlerin altında olduğunu gösterir. Bu durum, anemi olarak adlandırılır ve oksijen taşıma kapasitesinin azalmasına bağlı olarak belirtilere neden olabilir. RBC düşüklüğü, yukarıda belirtilen faktörler nedeniyle ortaya çıkabilir ve doktorlar, altta yatan nedeni belirlemek için ek testler yapabilirler.

Sonuç olarak, RBC düşüklüğü kandaki kırmızı kan hücrelerinin sayısının azalması durumunu ifade eder ve çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. RBC düşüklüğü belirtileri yaşam kalitesini etkileyebilir ve altta yatan nedeni belirlemek ve uygun tedaviyi uygulamak önemlidir. RBC düşüklüğünün kesin nedenini belirlemek için doktorunuzla görüşmeniz ve gerekli testleri yaptırmanız önerilmektedir.

ÖNERİLEN VİDEO
Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az uyuyor
SAĞLIK Kahve tüketenler daha fazla adım atıyor ancak daha az ...
TSH Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? TSH Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK TSH nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?
WBC Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? WBC Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK WBC nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?
İstanbul'daki ASM'ler depreme dayanıklı mı?
SAĞLIK İstanbul'daki ASM'ler depreme dayanıklı mı?
Amilaz Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Amilaz Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK Amilaz nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı? ...
Serbest T4 Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Serbest T4 Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK Serbest T4 nedir, neden olur ve normal değeri kaç ...
BASO Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? BASO Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK BASO nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?
APTT Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? APTT Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK APTT nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?
Dansite Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? Dansite Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK Dansite nedir, neden olur ve normal değeri kaç ...
eGFR Nedir, Neden Olur ve Normal Değeri Kaç Olmalı? eGFR Düşüklüğü Belirtileri
SAĞLIK eGFR nedir, neden olur ve normal değeri kaç olmalı?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.