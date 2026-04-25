        Haberler Spor Futbol İspanya Real Betis: 1 - Real Madrid: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Betis sahasında Real Madrid'i ağırladı. Eflatun-beyazlılar mücadeleden 90+4'te yediği golle 1-1 eşitlikle ayrıldı.

        Giriş: 25 Nisan 2026 - 00:26 Güncelleme:
        Real Madrid'e 90+4'te büyük şok!

        İspanya La Liga'nın 33. hafta açılış maçında Real Madrid deplasmanda Real Betis'e konuk oldu. Mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

        Real Madrid'in golünü 17. dakikada Vinicius Junior kaydederken; ev sahibi ekip bu gole 90+4'te Hector Bellerin'le karşılık verdi.

        Bu sonucun ardından Real Madrid, son 4 maçında 3. puan kaybını yaşadı ve 74 puana ulaştı. Ligde 4 maçtır yenilmeyen Real Betis ise 50 puana yükseldi.

        Ligin 34. haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol'a konuk olacak. Real Betis ise sahasında Oviedo'yu ağırlayacak.

