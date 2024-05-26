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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 0 - Real Betis: 0 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 0 - Real Betis: 0 MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 38. haftasında Real Madrid, Real Betis'le evinde golsüz berabere kaldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 01:31 Güncelleme: 26.05.2024 - 01:31
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        Toni Kroos veda etti
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        Real Madrid, La Liga'yı 95 puanla ilk sırada tamamlarken, Real Betis, ligi 57 puanla 7. sırada tamamladı.

        KROOS VEDA ETTİ

        Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, son kez Santiago Bernabeu'da sahaya çıktı. Alman oyunu, Real Betis'e karşı 110'da 107 pas isabetiyle oynadı ve performansıyla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

        Yıldız oyuncu, yazın düzenlenecek EURO 2024 turnuvasının ardından futbol kariyerine nokta koyacağını açıklamıştı.

        ARDA GÜLER SÜRE ALMADI

        Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, oynanan karşılaşmada süre almadı.

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