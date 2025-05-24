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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid: 2 - Real Sociedad: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 2 - Real Sociedad: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Real Madrid'den ayrılacak olan teknik direktör Carlo Ancelotti ile tecrübeli futbolcu Luka Modrid, İspanyol devine galibiyetle veda etti. Kylian Mbappe'nin golleriyle kazanan Real Madrid, sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:32
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        Ancelotti ile Modric, galibiyetle veda etti!
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        İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı ağırladı. Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Real Madrid oldu.

        Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 38 ve 83. dakikada Kaylian Mbappe kaydetti.

        26 yaşındaki Fransız yıldız Mbappe, 34 lig maçında 31 gol kaydederek sezonu noktaladı.

        Milli futbolcumuz Arda Güler, Real Madrid'da maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika göeev yaptı. Arda Güler, 28 lig maçında 3 gol ve 4 asist kaydetti.

        MODRIC VE ANCELOTTI SON MAÇINA ÇIKTI

        39 yaşındaki Luka Modric, Bernabeu'da son maçına çıktı. Real Madrid'in eski yıldızlarından Toni Kroos, Modric'in veda anlarında eski takım arkadaşının yanında oldu.

        Luka Modrid, La Liga'daki son sezonunu 35 maç, 2 gol ve 6 asistle tamamladı.

        Öte yandan takımdan ayrılacağı daha önce açıklanan Carlo Ancelotti, Real Madrid'de görevini bu maçla birlikte noktaladı.

        Real Madrid son maçını kazanarak, 84 puanla ligi ikinci sırada tamamladı. Real Sociedad, 46 puanla 11. sırada kaldı.

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