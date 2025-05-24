Real Madrid: 2 - Real Sociedad: 0 | MAÇ SONUCU İspanya LaLiga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid, evinde Real Sociedad'ı 2-0 mağlup etti. Real Madrid'den ayrılacak olan teknik direktör Carlo Ancelotti ile tecrübeli futbolcu Luka Modrid, İspanyol devine galibiyetle veda etti. Kylian Mbappe'nin golleriyle kazanan Real Madrid, sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamladı.

Habertürk Giriş: 24.05.2025 - 19:32 Güncelleme: 24.05.2025 - 19:32 facebook

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