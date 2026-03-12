Real Madrid: 3 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid sahasında Manchester City'i ağırladı. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.
Mücadeleye hızlı başlayan Real Madrid, Federico Valverde'nin 20, 27 ve 42. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi.
İkinci yarıya da hızlı başlayan eflatun-beyazlılarda Vinicius Jr., 57. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 70. dakikada alkışlar eşliğinde kenara gelerek yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.
İki takım gelecek hafta İngiltere'de rövanş mücadelesi verecek.
