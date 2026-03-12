Real Madrid: 3 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

Türkiye'de 600 milyon dolarlık hacme yaklaşan eğlence pazarının yeni rotasını Biletinial çiziyor. Yazılım ihracatından; stadyum konserlerine, sinemanın geleceğinden; sahne sanatlarındaki dönüşüme kadar pek çok kritik başlığı analiz eden Biletinial'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Ulaş Uslu, Habertürk'e öz... Daha Fazla Göster

Türkiye'de 600 milyon dolarlık hacme yaklaşan eğlence pazarının yeni rotasını Biletinial çiziyor. Yazılım ihracatından; stadyum konserlerine, sinemanın geleceğinden; sahne sanatlarındaki dönüşüme kadar pek çok kritik başlığı analiz eden Biletinial'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Ulaş Uslu, Habertürk'e özel açıklamalarda bulundu. Uslu, izleyici alışkanlıklarındaki değişimden; teknolojinin sektöre etkisine kadar, eğlence dünyasının geleceğine dair merak edilenleri yanıtladı Daha Az Göster