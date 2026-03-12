Canlı
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Madrid: 3 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Real Madrid: 3 - Manchester City: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid, sahasında karşılaştığı Manchester City'yi 3-0 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

        Valverde, City'i dağıttı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid sahasında Manchester City'i ağırladı. Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Real Madrid 3-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi büyük avantaj yakaladı.

        Mücadeleye hızlı başlayan Real Madrid, Federico Valverde'nin 20, 27 ve 42. dakikalarda attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi.

        İkinci yarıya da hızlı başlayan eflatun-beyazlılarda Vinicius Jr., 57. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda Gianluigi Donnarumma'yı geçemedi.

        Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 70. dakikada alkışlar eşliğinde kenara gelerek yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

        İki takım gelecek hafta İngiltere'de rövanş mücadelesi verecek.

        Biletinial Kurucu Ortağı ve CEO'su "Bu sektör çok büyüyecek"

        Türkiye'de 600 milyon dolarlık hacme yaklaşan eğlence pazarının yeni rotasını Biletinial çiziyor. Yazılım ihracatından; stadyum konserlerine, sinemanın geleceğinden; sahne sanatlarındaki dönüşüme kadar pek çok kritik başlığı analiz eden Biletinial'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Ulaş Uslu, Habertürk'e öz...
