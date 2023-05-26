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Real Madrid Bellingham transferinde mutlu sona ulaştı!

Bu sezon ligde şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid transfer çalışmalarına başladı. Real Madrid'in genç yıldız Jude Bellingham transferi konusunda Dortmund'la prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. İşte detaylar...

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  • Real Madrid Bellingham transferinde mutlu sona ulaştı!

    Yaz transfer döneminde yeni adresi en çok merak edilen oyuncuların başında gelen Borussia Dortmund'un yıldızı Jude Bellingham için yeni gelişmeler yaşanıyor.
  • Real Madrid Bellingham transferinde mutlu sona ulaştı!

    İspanya basınından Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid, İngiliz orta saha için Borussia Dortmund ile anlaşma sağladı.
  • Real Madrid Bellingham transferinde mutlu sona ulaştı!

    Geçtiğimiz günlerde Real Madridli yöneticilerin Almanya ziyareti gerçekleştirdiği ve görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi.
  • Real Madrid Bellingham transferinde mutlu sona ulaştı!

    Gelecek hafta bir kez daha Dortmund yöneticileriyle bir araya gelecek olan Real Madrid yönetiminin bu kez transfer son noktayı koyacağı ifade ediliyor.
  • Real Madrid Bellingham transferinde mutlu sona ulaştı!

    Transfer için Real Madrid kasasından çıkacak bonservis bedelinin ise 100 milyon euro olacağı tahmin edilirken Bellingham'la yapılacak sözleşmenin ise 6 yıllık olacağı Marca tarafından okuyucularına duyuruldu.
  • Real Madrid Bellingham transferinde mutlu sona ulaştı!

    Bundesliga'da Bayern'in iki puan önünde bulunan Dortmund, son hafta maçında Mainz'i konuk edecek ve kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek. 
  • Real Madrid Bellingham transferinde mutlu sona ulaştı!

    19 yaşındaki orta saha oyuncusu 2020 yılında İngiliz ekibi Birmingham'dan 25 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

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