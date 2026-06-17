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        Haberler Spor Futbol Real Madrid, Bernardo Silva’yı kadrosuna kattı!

        Real Madrid, Bernardo Silva’yı kadrosuna kattı!

        İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, Manchester City forması giyen İspanyol orta saha Bernardo Silva ile sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Bernardo Silva, Real Madrid'de!

        İspanya LaLiga ekibi Real Madrid, Portekizli futbolcu Bernardo Silva'yı transfer etti.

        Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki oyuncuyla 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

        Kariyerinde son olarak Manchester City forması giyen Bernardo Silva, İngiliz ekibiyle 1 UEFA Şampiyonlar Ligi, 6 İngiltere Premier Lig, 1 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İngiltere Lig Kupası ve 3'er İngiltere Kupası (FA Cup) ile İngiltere Süper Kupası kazandı.

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