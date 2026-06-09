Real Madrid'de Arbeloa dönemi resmen bitti
Real Madrid, sezon ortasında teknik direktörlük görevine getirilen Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını açıkladı.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 21:57 Güncelleme:
İSTANBUL (AA) - İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Real Madrid, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 43 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı.
Arbeloa, 2025-2026 sezonunda Real Madrid ile tüm kulvarlarda çıktığı 28 maçta 18 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.
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