Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur: Yıldızları geride bıraktı!
Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Giriş: 02 Mayıs 2026 - 00:08
Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'da bir ödüle daha layık görüldü.
NİSAN AYININ ZİRVESİNDE
Özellikle Bayern Münih ağlarına gönderdiği iki golle dünyaya adından söz ettiren milli yıldız, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Nisan ayında Eflatun-Beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler; 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
20 GOLE KATKI SAĞLADI
Yıldız futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 50 karşılaşmada 6 gol atarken 14 asist yaptı ve 20 gole direkt katkı sağladı.
