Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur: Yıldızları geride bıraktı!

        Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur: Yıldızları geride bıraktı!

        Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Real Madrid'de nisan ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 00:08 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Real Madrid'de Arda Güler'e büyük onur!

        Bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve attığı jeneriklik gollerle adından söz ettiren Arda Güler, İspanya'da bir ödüle daha layık görüldü.

        NİSAN AYININ ZİRVESİNDE

        Özellikle Bayern Münih ağlarına gönderdiği iki golle dünyaya adından söz ettiren milli yıldız, Real Madrid'de nisan ayının en iyi oyuncusu seçildi.

        Nisan ayında Eflatun-Beyazlı formayla Mallorca, Girona, Alaves ve Bayern Münih'e (2) karşı oynayan Arda Güler; 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.

        20 GOLE KATKI SAĞLADI

        Yıldız futbolcu bu sezon Real Madrid formasıyla 50 maça çıktı. Arda Güler, söz konusu 50 karşılaşmada 6 gol atarken 14 asist yaptı ve 20 gole direkt katkı sağladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
