        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi!

        İspanyol devi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Eflatun-beyazlılar, Alonso'dan boşalan koltuğa Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini duyurdu.

        Giriş: 12.01.2026 - 20:18 Güncelleme: 12.01.2026 - 21:15
        Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi sona erdi!
        İspanyol ekibi Real Madrid, teknik direktör Xabi Alonso ile yollarını ayırarak yerine Alvaro Arbeloa'yı getirdi.

        İspanya Süper Kupa finalinde dün Barcelona'ya 3-2 yenilen Real Madrid, kulübün resmi internet sitesinden arka arkaya yaptığı açıklamalarla teknik direktör değişikliğine gidildiğini duyurdu.

        Başkent temsilcisinden yapılan ilk açıklamada, 8 ay önce göreve getirilen 44 yaşındaki Xabi Alonso ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı bildirildi. İspanyol ekibi sonraki duyurusunda ise, Alonso'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna eski futbolcusu ve 2020'den bu yana Real Madrid'in alt yapı takımlarını çalıştıran 42 yaşındaki Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

        Alonso, Real Madrid ile çıktığı 34 maçta 24 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı.

        2009-16 yıllarında 238 kez Real Madrid forması giyen Arbeloa, 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi ve 1'i LaLiga olmak üzere 8 kupa şampiyonluğu yaşadı.

        Ligde Barcelona'nın 4 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 12 puanla 7. durumda bulunuyor.

