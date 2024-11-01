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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'den dev bağış - Futbol Haberleri

        Real Madrid'den dev bağış

        Real Madrid, İspanya'da meydana gelen sel felaketinin mağdurları için 1 milyon Euro bağış yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 00:06 Güncelleme: 01.11.2024 - 00:06
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        Real Madrid'den dev bağış!
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        İspanyol devi Real Madrid, ülkede yaşanan sel felaketinin mağdurları için 1 milyon Euro bağış yapacağını açıkladı.

        Kulüp, desteğini mağdurlara yardım etmek için harekete geçen yardım kuruluşlarına iletecek. Felaketin ardından yapılacak olan bu yardım, bölgedeki toparlanma çabalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

        VALENCIA - REAL MADRID MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ

        LaLiga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.

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