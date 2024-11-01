Real Madrid'den dev bağış!

İspanyol devi Real Madrid, ülkede yaşanan sel felaketinin mağdurları için 1 milyon Euro bağış yapacağını açıkladı.

Kulüp, desteğini mağdurlara yardım etmek için harekete geçen yardım kuruluşlarına iletecek. Felaketin ardından yapılacak olan bu yardım, bölgedeki toparlanma çabalarına katkı sağlamayı hedefliyor.

VALENCIA - REAL MADRID MAÇI İPTAL EDİLMİŞTİ

LaLiga resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre; karşılaşma, Valencia şehrini derinden etkileyen del felaketi sebebiyle bu hafta sonunda oynanmayacak.