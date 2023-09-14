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        Haberler Spor Futbol Real Madrid'e şok: 3 futbolcu çocuk pornosu iddiasıyla gözaltına alındı! - Son Dakika Spor Haberleri - Futbol Haberleri

        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu çocuk pornosu iddiasıyla gözaltına alındı!

        İspanyol polisi, Real Madrid'in 3 genç futbolcusunu reşit olmayanların dahil olduğu cinsel videoları paylaştığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 20:12 Güncelleme: 15.09.2023 - 08:53
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        Real Madrid'e şok: 3 futbolcu gözaltında!
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        İngiliz haber ajansı Reuters'a göre, İspanyol polisi ismi açıklanmayan en az üç Real Madrid altyapı oyuncusunu, reşit olmayan bir kişinin yer aldığı cinsel içerikli bir videoyu dağıttıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

        RUBIALES OLAYININ ARDINDAN GELDİ

        Gözaltına almalar, geçtiğimiz ay Kadınlar Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'da Jenni Hermoso'yu dudağından öpen eski futbol federasyonu başkanı Luis Rubiales hakkındaki cinsel istismar iddialarının ardından gerçekleşti.

        RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

        Real Madrid'den çocuk pornosu iddialarına yanıt:

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        “Kulübümüz, bir Castilla ve üç Real Madrid C oyuncusunun Whatsapp üzerinden özel bir video yayınladığı şikayetiyle polise ifade verdiğini öğrendi. Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda önlemlerini alacaktır.”

        El Confidencial gazetesi daha önce kaynaklara dayandırdığı haberinde gözaltına alınanların altyapı akademisi, yedek takım ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan mağdurun annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığını bildirdi.

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