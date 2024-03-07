Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı için nefesler tutuldu. Hatırlanacağı gibi İki takım arasında İstanbul’da oynanan maç uzatmalara gitmiş ve uzatmalarda mücadeleyi Fenerbahçe kazanmıştı. Peki, "Real Madrid - Fenerbahçe Beko basketbol maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...