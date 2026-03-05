Canlı
        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid ile Mbappe arasında sakatlık krizi! - Futbol Haberleri

        Real Madrid ile Mbappe arasında sakatlık krizi!

        Kylian Mbappe ile Real Madrid arasında sakatlık süreci nedeniyle görüş ayrılığı yaşandığı iddia edildi. Kulüp doktorları oyuncunun kısa sürede dönebileceğini düşünürken, Mbappe'nin tedavi için Fransa'ya gitmesi yönetimle aradaki gerilimi artırdı.

        Giriş: 05.03.2026 - 16:32
        Real Madrid ile Mbappe arasında sakatlık krizi!

        Dizinden yaşadığı problem sebebiyle tedavisine devam edilen Kylian Mbappe ile Real Madrid'in arasındaki bağların kopma seviyesine geldiği iddia edildi.

        Cadena SER'in haberine göre; Real Madrid doktorları, Mbappe'nin bir sorunu olduğunu düşünmüyor. Öte yandan Fransız yıldız, kulübün sağlık ekibine güvenmedi ve tedavi için ülkesi Fransa'ya gitti.

        MBAPPE'YE İNANMIYORLAR

        Real Madrid yönetiminin, özellikle sakatlığın niteliği konusunda iki taraf arasında görüş ayrılıkları olduğu için Mbappe'ye olan güvenini kaybettiği iddia edildi.

        Ayrıca sağlık ekibi, yıldız forvetin önümüzdeki hafta sahalara dönebileceğini düşünürken; oyuncunun cephesi daha uzun bir sakatlık süresi öngörüyor. Yaşanan bu durumdan giderek daha fazla rahatsız olmaya başlayan kulüp yönetiminin, kısa süre içinde bazı önlemler alması bekleniyor.

        Bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

