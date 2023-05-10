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Real Madrid maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, sahasında ağırladığı Manchester City ile 1-1 berabere kaldı. Santiago Bernabeu'da oynanan dev maça Haaland'ın babası damga vurdu. Yıldız oyuncunun babası Alf-Inge Haaland, Real Madrid taraftarına yaptığı hareketler sebebiyle locadan atıldı

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  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk maçında Real Madrid, Manchester City'i konuk etti. 
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    Santiago Bernabeu'da oynanan mücadelede 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı. Real Madrid'in golü 36. dakikada Vinicius Junior'dan geldi. 
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    Manchester City'nin beraberlik golünü ise 67. dakikada Kevin De Bruyne attı. 
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    HAALAND'IN BABASI MÜCADELEYE DAMGA VURDU

    Manchester City'nin Norveçli yıldızı Erling Haaland'ın babası Alf-Inge Haaland, oğlunun beklentilerin gerisinde performans sergilediği gecede sinirlerine hakim olamadı.
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçını locadan takip eden baba Haaland, Real Madrid taraftarıyla yaşadığı gerilim sonrası güvenlik tarafından stattan çıkarıldı.
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    Sosyal medyada büyük ses getiren görüntülerde, Alf-Inge Haaland'ın Real Madrid taraftarlarına 'Duymuyorum' anlamına gelen el hareketleri yaptığı görüldü. 
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    Taraftarlar ise İspanyolca güle güle anlamına gelen 'Adios' tezahüratında bulundu.
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    İspanyol gazeteci Inaki Angulo'nin iddiasına göre; taraflar arasındaki gerilimi Alf-Inge Haaland başlattı. 
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    Baba Haaland'ın, maç oynanırken Real Madrid taraftarına laf attığı ve hatta yemek fırlattığı öne sürüldü.
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    RÖVANŞ MAÇI 17 MAYIS’TA OYNANACAK

    Real Madrid’in sahasında Manchester City ile 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşı 17 Mayıs Çarşamba günü İngiliz ekibinin ev sahipliğinde oynanacak.
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

    FİNAL İSTANBUL'DA

    UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu finali 10 Haziran Cumartesi günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
  • Real Madrid - Manchester City maçında Haaland'ın babası ortalığı karıştırdı: Locadan atıldı!

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