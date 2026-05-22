        Real Madrid, sezon sonunda David Alaba'yla yolların ayrılacağını açıkladı

        İspanyol devi Real Madrid, sezon sonunda 5 senedir formasını giyen sol bek oyuncusu David Alaba'yla yolların ayrılacağını duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Mayıs 2026 - 18:58 Güncelleme:
        Real Madrid'de ayrılık açıklandı!

        İspanya LaLiga'nın 2025-2026 sezonunda şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'den ayrılık açıklaması geldi.

        İspanyol devi, 5 sezondur takımda forma giyen Avusturyalı futbolcu David Alaba için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

        "REAL MADRID HER ZAMAN ONUN EVİ OLACAK"

        Real Madrid Başkanı Florentino Perez de oyuncu için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

        "David Alaba, özverisi, çalışkanlığı ve 14. Şampiyonlar Ligi zaferimize giden yolda simgeleşen unutulmaz kutlama anısıyla tüm Madrid taraftarlarının sevgisini yanında götürüyor. Real Madrid her zaman onun evi olacak."

        İspanyol devi ayrıca David Alaba ve ailesine yeni hayatlarında başarı dileklerini iletirken, yıldız futbolcu için cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak lig maçında özel bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

        5 SEZONLUK REAL MADRİD KARİYERİ

        Tecrübeli futbolcu, Madrid kariyerinde çıktığı 131 maçta toplam 11 kupa kazandı. Alaba, bu süreçte 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.

        Real Madrid kariyerinde ile 131 maça çıkan Alaba, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.

        "İstanbul'u küresel finans merkezi yapacağız"
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        CHP'ye mutlak butlan kararı! İşte son gelişmeler
        CANLI | Olympiakos - Fenerbahçe Beko
        CHP Yüksek Seçim Kurulu'na başvuru yaptı!
        "Enerjide tam bağımsızlık, ülkemizin kızıl elmasıdır"
        YÖK'ten Bilgi Üniversitesi açıklaması
        Finansal İstikrar Komitesi toplandı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Özgür Özel'den açıklamalar
        Bahçeli'den mutlak butlan açıklaması
        Bayramda yurt genelinde sağanak var!
        Egea'nın yerine geliyorlar
        Bir babanın en zor anı... Ağlatan mezuniyet!
        Aziz Yıldırım'ın yönetim listesi belli oldu!
        Hakan Safi'nin yönetim kurulu listesi belli oldu!
        Dünyanın dibine sadece 4 kişi indi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        "Bu ne hal? Donacaksın"
