Real Madrid, sezon sonunda David Alaba'yla yolların ayrılacağını açıkladı

İspanya LaLiga'nın 2025-2026 sezonunda şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'den ayrılık açıklaması geldi.

İspanyol devi, 5 sezondur takımda forma giyen Avusturyalı futbolcu David Alaba için duygusal bir veda mesajı yayımladı.

"REAL MADRID HER ZAMAN ONUN EVİ OLACAK"

Real Madrid Başkanı Florentino Perez de oyuncu için yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"David Alaba, özverisi, çalışkanlığı ve 14. Şampiyonlar Ligi zaferimize giden yolda simgeleşen unutulmaz kutlama anısıyla tüm Madrid taraftarlarının sevgisini yanında götürüyor. Real Madrid her zaman onun evi olacak."

İspanyol devi ayrıca David Alaba ve ailesine yeni hayatlarında başarı dileklerini iletirken, yıldız futbolcu için cumartesi günü Santiago Bernabeu'da oynanacak lig maçında özel bir veda töreni düzenleneceğini açıkladı.

5 SEZONLUK REAL MADRİD KARİYERİ

Tecrübeli futbolcu, Madrid kariyerinde çıktığı 131 maçta toplam 11 kupa kazandı. Alaba, bu süreçte 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 2 La Liga şampiyonluğu, 1 İspanya Kral Kupası ve 2 İspanya Süper Kupası sevinci yaşadı.

Real Madrid kariyerinde ile 131 maça çıkan Alaba, 5 gol 9 asistlik performans sergiledi.