Real Madrid, Trent Alexander-Arnold'u kadrosuna katıyor!
Liverpool'dan ayrılacağı konuşulan Trent Alexander-Arnold'un İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmaya hazırlandığı iddia edildi. Arda Güler'in de formasını giydiği eflatun-beyazlıların, İngiliz sağ bekle prensip anlaşmasına vardığı ve yıldız futbolcuyu ocak ayında kadrosuna katabileceği belirtildi.
Liverpool'dan ayrılmak istediği iddia edilen ve sözleşmesinin son senesinde olan Trent Alexander-Arnold'un yeni durağı Real Madrid oluyor...
İspanyol basınında çıkan haberlere göre; eflatun-beyazlıların, İngiliz sağ beki ocak ayında kadrosuna katmasına kezin gözüyle bakılıyor.
İspanyol devinin, 26 yaşındaki futbolcu için ocak ayında cazip bir teklifle Liverpool'un kapısını çalacağı ve transferi mutlu sonla noktalayacağı ifade ediliyor.