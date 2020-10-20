HABERTURK.COM

Uzakdoğulu akıllı telefon markası realme; Türkiye’de kendi segmentinin ilk 65W hızlı şarj özelliğine sahip olan yeni telefonu realme 7 Pro’yu piyasaya sürdü. sıfırdan yüze sadece 34 dakikada tam şarj olan realme 7 Pro, YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile tanıtıldı. realme 7 pro’nun sahip olduğu 65W SuperDart Şarj, 4500mAh’lik büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor.

İki hücreli pile sahip olan realme 7 Pro, 34 dakika içinde yüzde 100 şarj edilebiliyor ve 12 dakika içinde ise yaklaşık yüzde 50 şarj olabiliyor. realme 7 Pro, 3 dakikalık dolumla 2.5 saat YouTube veya 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimi sunabilecek kapasiteye ulaşıyor. Telefon, oyun esnasında da 30 dakikada yüzde 43 dolum seviyesine gelebiliyor.

realme 7 Pro’nun sahip olduğu yeni nesil çift 3C yüksek hızlı pil hücreleri ile birlikte 10V 6.5A doğrudan şarj çözümü, algoritma otimizasyonu, voltajı yarıya indiren deşarj pompası, akıllı beş çekirdekli çipleri ve 10 sıcaklık sensörü sayesinde tüm şarj işleminde ısınma durumunun önüne geçilebiliyor.

DÖRTLÜ ARKA KAMERA KURULUMU VE 32 MP’LİK SELFIE KAMERASI

realme 7 Pro, 64MP Sony IMX682 ana kameranın yanı sıra 8MP 119° ultra geniş açılı, bir makro ve bir de siyah ve beyaz lensten oluşan dörtlü arka kamera seti ile birlikte geliyor.

realme 7 Pro’da ‘Pro Gece Manzarası Modu’, ‘Ultra Gece Manzarası Video Modu’ ve ‘Yıldız Modu’ gibi yapay zeka destekli farklı filtre seçenekleri de yer alıyor. realme 7 Pro’da selfie çekimleri için ise f/2.5 diyafram açıklığı sunan 32MP ultra yüksek çözünürlüklü ekran içi selfie kamerası bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI 3999 TL OLARAK AÇIKLANDI

realme 7 Pro, Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB LPDDR4x çift kanallı RAM desteği ile kullanıcılar ile buluşuyor. 180Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,4 inç Super AMOLED ve 2400x1080P FHD+ çözünürlüklü ekranıyla realme 7 Pro’da mini damla tasarımıyla ekran gövde oranı yüzde 90.8'e kadar çıkıyor.

Online toplantıda verilen bilgiye göre realme 7 Pro, “Ayna Gümüşü” ve “Ayna Mavisi” olmak üzere 2 renk seçeneği ile geliyor. Cihaz Türkiye’de 23 Ekim tarihinden itibaren lansman dönemine özel fiyatıyla 3 bin 999 TL’den Hepsiburada üzerinden satışta olacak.

realme 7 Pro Özellikleri

İşlemci Qualcomm® Snapdragon ™ 720G CPU ： 8nm, Sekiz çekirdekli, 2.3GHz'e kadar GPU ： Adreno 618 AIE ： 5. Nesil Qualcomm Yapay Zeka Motoru Hafıza 8GB + 128GB RAM ：8GB LPDDR4x (çift kanallı) ROM：128GB UFS 2.1 Ekran Super AMOLED Tam Ekran 16,3 cm (6,4 ”) Çözünürlük ： 2400x1080 FHD + Ekran-gövde oranı ：%90,8 Şarj 65W SuperDart Şarj 4500 mAh （tipik） 10V / 6.5A şarj cihazı ve kablo içerir USB Type-C bağlantı noktası Kamera 64MP Dört Kamera Arka kamera 64MP Ultra yüksek çözünürlüklü geniş açılı kamera f / 1.8, 6P lens Sony IMX682, 1 / 1,73 ” 8MP Ultra Geniş Açılı Lens FOV 119 °, f / 2.3, 5P lens 2MP Siyah Beyaz Portre Kamerası f / 2,4, 3P lens 2 MP Makro lens 4cm odak, f / 2,4, 3P lens Fotoğrafçılık işlevi： 64MP Modu, Pro Gece Manzarası, Yıldız Modu, Süper Gece Manzarası, Panoramik Görüntü, Uzman Modu, Hızlı Çekim, Portre Modu, HDR, Ultra Geniş Açılı Mod, Ultra makro Modu, Yapay Zeka sahne tanıma, Yapay Zeka Güzellik, Filtre, Chroma Boost, Ağır Çekim, Bokeh Efekti Kontrolü. Video kaydı: UIS Video Sabitleme UIS Maksimum Video Sabitleme Pro Gece Manzarası Videosu Yapay Zeka Renkli Portre Video Ultra Geniş Açılı Video Gerçek Zamanlı Bokeh Efekti Videosu 4K / 30fps video kaydı 1080P / 120fps 720p / 240fps ağır çekim video kaydı Ekran İçi Selfie 32MP geniş açılı kamera FOV 85°, f/2.5 Video kaydı： UIS Video Sabitlemeyi destekler 1080P / 30fps video kaydını destekler 720P / 30fps video kaydını destekler Bağlantı 3 Kart Yuvası 2 SIM Yuvası + 1 MicroSD Yuvası Kablosuz ağ 2.4/5 GHz 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth 5.1 Navigasyon Çift Frekans GPS GPS / NavIC / Glonass / Beidou Ses Çift Stereo Hoparlör Çift Mikrofonlu Gürültü Engelleme Dolby Atmos Yüksek Çözünürlüklü Ses (Hi-Res) Boyut Ağırlık Yükseklik: 160,9 mm Genişlik: 74,3 mm Derinlik: 8,7 mm Ağırlık≈182g Sensörler Manyetik İndüksiyon Sensörü / Işık Sensörü / Yakınlık Sensörü / Gyro-metre / İvme Sensörü İşletim Sistemi realme UI Android 10 tabanlı Kutu realme 7 Pro 65W SuperDart Şarj Cihazı USB Type-C Kablosu Koruyucu Kılıf Koruyucu Film SIM Kart İğnesi Garanti Kartı ile Önemli Bilgiler Kitapçığı