Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiMobilrealme 7 pro Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı - Haberler
ABONE OL

realme 7 Pro Türkiye’de satışa çıkıyor

Tam kapasite şarja 34 dakikada ulaşan realme 7 Pro, Türkiye’de satışa çıkıyor. 3 dakikalık dolumla 2.5 saat YouTube, 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimine yetecek kapasiteye erişebilen realme 7 Pro, dörtlü arka kamera seti ve 65W hızlı şarj teknolojisi ile geliyor. İşte ile 23 Ekim’de satışa sunulacak olan realme 7 Pro’nun özellikleri ve Türkiye fiyatı...

realme 7 pro Türkiye'de! İşte özellikleri ve fiyatı - Haberler
HABERTURK.COM

Uzakdoğulu akıllı telefon markası realme; Türkiye’de kendi segmentinin ilk 65W hızlı şarj özelliğine sahip olan yeni telefonu realme 7 Pro’yu piyasaya sürdü. sıfırdan yüze sadece 34 dakikada tam şarj olan realme 7 Pro, YouTube üzerinden gerçekleştirilen canlı yayın ile tanıtıldı. realme 7 pro’nun sahip olduğu 65W SuperDart Şarj, 4500mAh’lik büyük bataryayı hızlı bir şekilde doldurabiliyor.

İki hücreli pile sahip olan realme 7 Pro, 34 dakika içinde yüzde 100 şarj edilebiliyor ve 12 dakika içinde ise yaklaşık yüzde 50 şarj olabiliyor. realme 7 Pro, 3 dakikalık dolumla 2.5 saat YouTube veya 2 saat Instagram veya 3 tur PUBG deneyimi sunabilecek kapasiteye ulaşıyor. Telefon, oyun esnasında da 30 dakikada yüzde 43 dolum seviyesine gelebiliyor.

realme 7 Pro’nun sahip olduğu yeni nesil çift 3C yüksek hızlı pil hücreleri ile birlikte 10V 6.5A doğrudan şarj çözümü, algoritma otimizasyonu, voltajı yarıya indiren deşarj pompası, akıllı beş çekirdekli çipleri ve 10 sıcaklık sensörü sayesinde tüm şarj işleminde ısınma durumunun önüne geçilebiliyor.

DÖRTLÜ ARKA KAMERA KURULUMU VE 32 MP’LİK SELFIE KAMERASI

realme 7 Pro, 64MP Sony IMX682 ana kameranın yanı sıra 8MP 119° ultra geniş açılı, bir makro ve bir de siyah ve beyaz lensten oluşan dörtlü arka kamera seti ile birlikte geliyor.

realme 7 Pro’da ‘Pro Gece Manzarası Modu’, ‘Ultra Gece Manzarası Video Modu’ ve ‘Yıldız Modu’ gibi yapay zeka destekli farklı filtre seçenekleri de yer alıyor. realme 7 Pro’da selfie çekimleri için ise f/2.5 diyafram açıklığı sunan 32MP ultra yüksek çözünürlüklü ekran içi selfie kamerası bulunuyor.

TÜRKİYE FİYATI 3999 TL OLARAK AÇIKLANDI

realme 7 Pro, Snapdragon 720G işlemci ve 8 GB LPDDR4x çift kanallı RAM desteği ile kullanıcılar ile buluşuyor. 180Hz dokunma örnekleme hızına sahip 6,4 inç Super AMOLED ve 2400x1080P FHD+ çözünürlüklü ekranıyla realme 7 Pro’da mini damla tasarımıyla ekran gövde oranı yüzde 90.8'e kadar çıkıyor.

Online toplantıda verilen bilgiye göre realme 7 Pro, “Ayna Gümüşü” ve “Ayna Mavisi” olmak üzere 2 renk seçeneği ile geliyor. Cihaz Türkiye’de 23 Ekim tarihinden itibaren lansman dönemine özel fiyatıyla 3 bin 999 TL’den Hepsiburada üzerinden satışta olacak.

realme 7 Pro Özellikleri

İşlemci

Qualcomm® Snapdragon ™ 720G

CPU 8nm, Sekiz çekirdekli, 2.3GHz'e kadar

GPU Adreno 618

AIE 5. Nesil Qualcomm Yapay Zeka Motoru

Hafıza

8GB + 128GB

RAM 8GB LPDDR4x (çift kanallı)

ROM128GB UFS 2.1

Ekran

Super AMOLED Tam Ekran

16,3 cm (6,4 ”)

Çözünürlük 2400x1080 FHD +

Ekran-gövde oranı %90,8

Şarj

65W SuperDart Şarj

4500 mAh tipik

10V / 6.5A şarj cihazı ve kablo içerir

USB Type-C bağlantı noktası

Kamera

64MP Dört Kamera

Arka kamera

64MP Ultra yüksek çözünürlüklü geniş açılı kamera

f / 1.8, 6P lens

Sony IMX682, 1 / 1,73 ”

8MP Ultra Geniş Açılı Lens

FOV 119 °, f / 2.3, 5P lens

2MP Siyah Beyaz Portre Kamerası

f / 2,4, 3P lens

2 MP Makro lens

4cm odak, f / 2,4, 3P lens

Fotoğrafçılık işlevi

64MP Modu, Pro Gece Manzarası, Yıldız Modu, Süper Gece Manzarası, Panoramik Görüntü, Uzman Modu, Hızlı Çekim, Portre Modu, HDR, Ultra Geniş Açılı Mod, Ultra makro Modu, Yapay Zeka sahne tanıma, Yapay Zeka Güzellik, Filtre, Chroma Boost, Ağır Çekim, Bokeh Efekti Kontrolü.

Video kaydı:

UIS Video Sabitleme

UIS Maksimum Video Sabitleme

Pro Gece Manzarası Videosu

Yapay Zeka Renkli Portre Video

Ultra Geniş Açılı Video

Gerçek Zamanlı Bokeh Efekti Videosu

4K / 30fps video kaydı

1080P / 120fps 720p / 240fps ağır çekim video kaydı

Ekran İçi Selfie

32MP geniş açılı kamera

FOV 85°, f/2.5

Video kaydı

UIS Video Sabitlemeyi destekler

1080P / 30fps video kaydını destekler

720P / 30fps video kaydını destekler

Bağlantı

3 Kart Yuvası

2 SIM Yuvası + 1 MicroSD Yuvası

Kablosuz ağ 2.4/5 GHz

802.11 a/b/g/n/ac

Bluetooth 5.1

Navigasyon

Çift Frekans GPS

GPS / NavIC / Glonass / Beidou

Ses

Çift Stereo Hoparlör

Çift Mikrofonlu Gürültü Engelleme

Dolby Atmos

Yüksek Çözünürlüklü Ses (Hi-Res)

Boyut

Ağırlık

Yükseklik: 160,9 mm

Genişlik: 74,3 mm

Derinlik: 8,7 mm

Ağırlık≈182g

Sensörler

Manyetik İndüksiyon Sensörü / Işık Sensörü / Yakınlık Sensörü / Gyro-metre / İvme Sensörü

İşletim Sistemi

realme UI

Android 10 tabanlı

Kutu

realme 7 Pro

65W SuperDart Şarj Cihazı

USB Type-C Kablosu

Koruyucu Kılıf

Koruyucu Film

SIM Kart İğnesi

Garanti Kartı ile Önemli Bilgiler Kitapçığı

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte internet hızı en yüksek ülkeler ve Türkiye'nin durumu! Haberler
TEKNOLOJİHangi ülke, ne kadar hızlı?
İnternet kesintisi: Türk Telekom, Türksat Kablonet, Turknet ve Vodafone internet duyurdu
TEKNOLOJİTürkiye genelinde internet kesintisi
POCO X3 NFC Türkiye'de satışa çıkıyor - Haberler
TEKNOLOJİBu telefon oyun tutkunları için geliyor!
POCO X3 NFC Türkiye fiyatı ne kadar? İşte Poco X3 NFC özellikleri...
TEKNOLOJİİşte POCO X3 NFC Türkiye fiyatı!
NASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
TEKNOLOJİNASA Ay yüzeyine 4G teknolojisi kuracak
Oppo Reno 4 fiyatı ne kadar? Oppo Reno 4 özellikleri neler?
TEKNOLOJİOppo Reno 4 fiyatı ve özellikleri
Pandemi sonrasına Nesnelerin İnterneti ile hazırlanıyorlar - Haberler
TEKNOLOJİCovid-19 sonrası için IoT hazırlığı
Son dakika! Instagram'a soruşturma başlatıldı! Haberler
TEKNOLOJİInstagram'a soruşturma!
‘Vergi borcunuz var’ mesajına dikkat! Haberler
TEKNOLOJİ‘Vergi borcunuz var’ mesajına dikkat!
Türk mühendisler yaptı; Uçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı! Tusi ne demek? Tusi isminin anlamı
TEKNOLOJİUçan araba 'Tusi’nin test sürüşlerine başlandı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X