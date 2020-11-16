realme 7 Türkiye'de satışa çıktı, işte özellikleri ve fiyatı! Haberler

5 binlik pil, 4'lü kamera 0:00 / 0:00

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2018 yılında kurulan ve 2020 yılının başında Türkiye pazarına giren Çinli akıllı telefon markası realme, yüksek performans için 90Hz Ultra Akıcı Ekran, 30W Dart Şarj ve 5000 mAh pil ile gelen yeni telefonu realme 7’yi satışa sundu.

Sony 64 MP geniş açılı dört kameralı kuruluma sahip ilk akıllı telefon olan realme 7’nin 64 MP’lik ana kamerası, 6944 x 9248 boyutlarında yüksek çözünürlüklü fotoğraflara olanak tanıyan Sony IMX882, f/1.8 diyafram ve 1/1.73 oranıyla birlikte geliyor.

Gece filtrelerini de içeren cihaz ayrıca Yıldız, Tripod, Portre, Panorama ve diğer modları da destekliyor. 8 MP Ultra Geniş Açılı lensin 119° görüş açısı ve f/2.3 diyaframa sahip. Ayrıca f/2.4 geniş diyafram açıklığına sahip 4 cm özel makro lensi, yakın nesnelerin daha kaliteli şekilde çekilmesine yardımcı oluyor. Siyah beyaz portre lensi, ana lensin yardımcısı olarak görev yapıyor.

5000 mAh PİL İLE GELİYOR

realme 7’nin 5000 mAh’lik pili, uzun kullanım ömrü ve bir aya kadar bekleme süresi sunuyor. 30W Dart Şarj ise telefonun 26 dakikada yüzde 50 şarj oranına ulaşmasını sağlıyor.

Oyunlar için yüksek performans sunacak şekilde tasarlanan realme 7, Helio G95'i ilk kullanan akıllı telefon olurken, Antutu'da da 300.000 puana ulaştı.

realme 7, 8 çekirdekli işlemci barındırıyor. Delikli 6.5 inç FHD+ Ultra Akıcı ekrana sahip olan realme 7'nin ekran/gövde oranı ise yüzde 90.5.

TÜRKİYE FİYATI 2999 TL

Telefon bilgi güvenliği için yan kenardaki düğme ile entegre parmak izi sensörünü kullanıyor. Sony 64 MP ultra geniş açılı dörtlü kamera kurulumu barındıran realme 7 için Hepsiburada ve Amazon kanallarında lansman dönemine özel olarak açıklanan fiyat etiketi 2999 TL olarak duyuruldu.