Ahmet Selim Kul aselim@cyh.com.tr

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor'un formasını giyen Recep Niyaz, Antalya kampında Habertürk Spor'un sorularını yanıtladı. Arkadaşımız Ahmet Selim Kul'a samimi açıklamalar yapan 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den gönderiliş sürecinin perde arkasına açıklık getirdi. İşte Recep'in sözleri...

"İNSANLAR HALA BENİ TANIMIYORLAR"

"İnsanlar hala beni tanımıyorlar. İsmimi biliyorlar ama nasıl bir oyuncu olduğumu, neler yaptığımız bilmiyorlar. Bu insan için çok üzücü bir durum. 16 yaşında ilk kez Fenerbahçe ile kadroya girdim. Bizim için bu süreç çok iyi ilerliyordu. Çünkü bizi yönlendiren bir ekip vardı ve adım adım ilerlememiz için çaba gösteriyordu. Ama Aykut hoca ayrıldıktan sonra bu süreç bizim için tam tersine döndü."

"TFF 1. LİG, ÇOK ZOR BİR LİG"

"PTT 1. lig fiziksel açıdan çok daha zor bir lig. Ben bu ligde geçen yıl 12 gol atıp 4 de asist yaptım. İki yıl üst üste şampiyon oldum. İnsanlar hala diyor ki ne zaman patlama yapacak? Patlamanın anlamı ne, bunu sormak isterim."

"BANA MESSİ DEDİLER!"

"Genç bir oyuncuya şans verdiğinizde 5 dakika neredeyse o takımın efsaneleri arasında gösteriliyor. Büyük isimlerin, dünya yıldızlarının yanına koyuyoruz direkt. 'Yeni o olacak', 'Yeni bu olacak' diye. Bizim en büyük yanlışımız bu. Ben ilk oynadığımda kaptanın yerine yakıştırıldım. Messi dediler. Benim hiçbir zaman hedefim bunlar olmadı."

"AZİZ BAŞKAN, KALMAMIZI İSTEDİ"

"Aykut hoca gittikten sonra benim Buca’ya gitme durumum vardı. Aziz başkan ben ve Salih’in kiralık gitmesini istemedi. Takımda bulunmamızı istedi. Ama ben oynamak istediğim için gitmekte ısrarla direttim. Şimdi düşünüyorum nasıl bir duygu içerisine girdim diye."

"SAMSUN HALKI HAİN İLAN ETTİ"

"Samsunsporla ligin sonunda çok iyi oynadığım final maçında kaçırdığım penaltı yüzünden Samsun halkı tarafından neredeyse hain ilan edildim."

"VITOR PEREIRA GÖNDERDİ"

"Fenerbahçe’de en son süreçte Vitor Pereira vardı. Kalmak istedim ama onun kararıyla ben ve Beykan gönderildik. O dönemde 'Yabancı hoca bile bunları yetersiz olduğunu düşünüyor. Biz ne yapalım' düşüncesinde olanlar 6 ay sonra bu adamı kulüpten kovalayarak gönderdi. O zaman düşünceleri çok önemliydi. Bize karşı düşüncelerini haklı buldunuz ama şimdi ne düşünüyorsunuz?"

"BİR TIK YÜKSEK SEVİYEDE OYNAYABİLİRİM"

"Yaşım daha 24. Ben bir iki tık daha yüksek seviyede oynayabileceğimi düşünüyorum. Bunun için de sürekli oynamam gerektiğinin, çok çalışmam gerektiğinin farkındayım."

"ABİLERİMİ İZLEDİĞİM O SAHADA OYNAMAK..."

"Şu anda top oynadığım sahada yıllarca top toplayıcılık yaptım, abilerimi destekledim. Takım kaybettiğinde üzüldüm kazandığında sevindim. Abilerimi izlediğim o sahada oynamak çok gurur verici. Burada büyüdüm. Elimden geldiğince bu emeğin karşılığını vermeye çalışıyorum."

"LİGE AYAK UYDURMAK ZOR OLDU"

"İyi gideceğiz derken sürekli iyi gideceğimizi kimse düşünmesin. Geçen yıl 1. Lig'de neredeyse mağlubiyeti unutmuştuk. Hazır maçları dahil 30 maçta bir tek Osmanlıspor’a yenildik. Taraftarımız da bu sezonki duruma alışık olmadığı için bunun sıkıntılarını yaşadık. Ama şunu da unutmamak lazım çok farklı bir platformda, zor bir ligdeyiz. Süper Lig'e ayak uydurmak zor oldu. Şimdi alıştık. Birlik beraberlik içerisinde olursak daha iyi şeyler yapabiliriz."