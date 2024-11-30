Recep Uçar: 3 puan taraftarımıza armağan olsun

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor'u 1-0 mağlup eden Konyaspor'un teknik direktörü Recep Uçar, karşılaşmayı değerlendirdi.

UÇAR: SON VURUŞLARDA ZORLANDIK Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Adana Demirspor’un sürpriz yapmasına fırsat vermediklerini belirterek, “Rakibin teknik direktörünün değişmiş olması, oyun planının önceki maçlara göre farklı olmasının işimizi zorlaştıracağını biliyorduk. Biz de bu maç özelikte sahaya bir takım farklılıklar yansıttık. İlk yarı oyunun genel anlamda kontrolü bizdeydi. Çok fazla pozisyon vermedik. Topa sahip olduk ancak üretmekte de zorlandık. Rakip takımın savunması oldukça agresifti. İkinci yarı daha üretken olmak için sahaya çıktık. Pozisyonlarımız da oldu ancak son vuruşları yapmakta zorlandık” diye konuştu.

‘3 PUAN TARAFTARIMIZA ARMAĞAN OLSUN’ Duran topların en büyük kozları olduğunu kaydeden Uçar, “Şükürler olsun Jevtovic’in kafa vuruşuyla bir gol bulduk. Son dakikalarda çok zorlandık. Slowik’in inanılmaz bir kurtarışı vardı ve bizim 3 puan alarak evimize dönmemizi sağladı. Eyüpspor, Samsunspor ve Sivasspor çok zor maçlar kazandı burada. Bu deplasman çok kolay değil. Adana Demirspor iyi bir direnç gösterdi. Oyuncularımı yürekten tebrik ediyorum. Özveri gösterdiler. Bize destek veren Konyaspor taraftarını da ayrıca tebrik ediyorum ve bu 3 puan onlar armağan olsun” dedi.