        Recep Uçar: Rakipten bağımsız olarak bizim hedefimiz sahamızda kazanmak - Çaykur Rizespor Haberleri

        Recep Uçar: Rakipten bağımsız olarak bizim hedefimiz sahamızda kazanmak

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Galatasaray son üç yılın şampiyonu, çok güçlü bir kadroya sahip ve Okan Hoca ile çok iyi işler yapıyorlar. Ama rakipten bağımsız olarak bizim hedefimiz sahamızda kazanmak" dedi.

        Giriş: 05.02.2026 - 21:42 Güncelleme: 05.02.2026 - 21:42
        "Bizim hedefimiz sahamızda kazanmak"
        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacakları maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Galatasaray'a karşı oynanacak karşılaşmanın zorluğuna değindi.

        "RAKİPTEN BAĞIMSIZ OLARAK BİZİM HEDEFİMİZ SAHAMIZDA KAZANMAK"

        Rakibin kim olduğuna bakmadan hedeflerinin kazanmak olduğunu dile getiren Uçar, "Kendi periyodumuzda oynadığımız 6 lig maçının 4'ü çok zorlu deplasmanlardı; Konya, Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir. Bu maçların hepsinde puana çok yakındık. İç sahada oynadığımız Eyüp maçını kazandık, Alanya maçını ise erken kırmızı kartla 11'e 10 oynadık. Evimizde güçlü oyunlar oynadığımızı düşünüyorum. Galatasaray son üç yılın şampiyonu, çok güçlü bir kadroya sahip ve Okan Hoca ile çok iyi işler yapıyorlar. Ama rakipten bağımsız olarak bizim hedefimiz sahamızda kazanmak" diye konuştu.

        TARAFTARA ÇAĞRI

        Son haftalarda taraftarların yüzünü güldüremediklerinin farkında olduklarını söyleyen Uçar, "Taraftarımızdan ricam, o gün stadı tamamen doldurmaları ve son dakikaya kadar oyuncularımıza destek vermeleri. Biz de onları evlerine mutlu göndermek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

        "TRANSFER İSTEMİYORUM DEMEDİM"

        Transfer konusunda yanlış anlaşılmalar olduğunu belirten Uçar, "Transfer istemiyorum demedim, aksine transfer istiyoruz. Şu an görüştüğümüz bir iki oyuncu var. Ofansif orta saha ve santrafor bölgelerine dokunmak istiyoruz. Transfer bazen oyuncu, bazen kulüp, bazen de ülke tercihi nedeniyle son anda olmuyor ama inşallah en az bir transferi bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

