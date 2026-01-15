Habertürk
        Recep Uçar: Şansımızı son maça kadar kovalayacağız - Futbol Haberleri

        Recep Uçar: Şansımızı son maça kadar kovalayacağız

        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup olan Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, kazanmaları halinde önemli avantaj elde edeceklerini ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2026 - 16:59 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:59
        "Şansımızı son maça kadar kovalayacağız"
        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, son maça kadar şanslarını kovalayacaklarını ifade etti.

        Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar da kazanmaları halinde önemli avantaj elde edeceklerini ancak bunu başaramadıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "12 günlük Antalya kampı verimli geçmişti ama buraya Erzurum alışkın bir takım. Zor olduğunu biliyorduk ve onu göz önüne alarak geldik. İlk yarı savunma kısmında çok defolarımız yoktu ama girdiğimiz pozisyonları atamayınca uzaktan yediğimiz golle ağır şekilde cezalandırıldık. İkinci yarının başında da yüklendiğimiz bölümde yaptığımız bireysel hatalarla 2-0 geriye düştüğümüzde gerekli riskleri aldık. Rakipten daha çok üretsen de sonlandıramayınca kaybediyorsun. Üzgünüz, ikinci maçımızı kaybettik ama gruptan çıkma şansımızı son maça kadar kovalamak istiyoruz."

        Uçar, ligdeki karşılaşmalara odaklanacaklarını ifade ederek, "Bu dosyayı bugün kapatacağız ve 4 gün sonra İzmir'de Göztepe maçımız var. Mağlubiyetin üzüntüsünü üzerimizden atıp yarından itibaren hazırlanmak istiyoruz. Erzurumspor'u galibiyetten ötürü tebrik ediyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

