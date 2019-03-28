Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar? Redmi Note 7 özellikleri neler? soruları teknolojiseverler tarafından merak ediliyor. Xiaomi Türkiye'de yaptığuı lansman ile yeni telefonu Redmi Note 7'nin Türkiye fiyatını ve özellikleini duyurdu. İşte, Redmi Note 7'ye dair detaylar...

REDMİ NOTE 7 ÖZELLİKLERİ NELER?

▶ 6,3 inç (2340×1080 piksel) Full HD+ ekran, Corning Gorilla Glass 5

▶ 3GB LPDDR4x RAM, 32GB depolama / 4GB/6GB LPDDR4x RAM, 64GB depolama

▶ Snapdragon 660 işlemci, Adreno 512 GPU

▶ Android 9.0 Pie işletim sistemi

▶ 48 MP + 5 MP çift arka kamera

▶ 13 MP ön kamera

▶ Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 /5GHz) Bluetooth 5, GPS + GLONASS, kızılötesi kumanda sistemi

▶ 4000mAh batarya, Quickrge Charge 4.0, USB Type-C

REDMİ NOTE 7 FİYATI NE KADAR?