        Reges Elektrik'ten 'rüzgârda' satın alma

        Reges Elektrik'ten 'rüzgârda' satın alma

        Reges Elektrik, Topaz Rüzgâr Enerji Santrali Projesi'ni geliştiren Hanti Enerji Üretim A.Ş.'yi bünyesine kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:33 Güncelleme:
        Reges Elektrik'ten 'rüzgârda' satın alma

        Reges Elektrik, 66 MWm / 65 MWe kurulu güce sahip Topaz Rüzgâr Enerji Santrali projesini geliştiren Hanti Enerji Üretim A.Ş.’yi bünyesine kattı. Firmadan yapılan açıklamaya göreÇorum ve Yozgat’ın Alaca ve Aydıncık ilçe sınırlarında bulunan proje, Reges Elektrik’in yenilenebilir enerji üretimindeki büyüme hedefleri açısından önemli bir adım oldu.

        Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’nin (TEİAŞ) 2017 yılında düzenlediği rüzgâr kapasitesi ihalesi kapsamında geliştirilen proje, ön lisans sürecini başarıyla tamamlayarak, Mart 2026 itibarıyla üretim lisansı almaya hak kazandı. Topaz RES’in devreye girmesiyle birlikte yaklaşık 80 bin ton CO2 eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesi hedeflenirken, projenin ilk 10 yılda 13,2 milyon ABD doları katkı payı ve 25 yıllık proje ömrü boyunca yaklaşık 25 milyon ABD doları şebeke kullanım bedeliyle kamuya toplamda yaklaşık 38,2 milyon ABD doları ekonomik katkı sağlaması öngörülüyor.

        "DAHA ENTEGRE BİR YAPIYA GEÇİYORUZ"

        Reges Elektrik’in üretim alanındaki yatırımlarını güçlendirmeye devam ettiğinin ve markanın yenilenebilir enerji odağında daha entegre bir yapıya doğru ilerlediğinin altını çizen Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, şunları kaydetti:

        “Türkiye’nin enerji dönüşüm sürecinde yenilenebilir kaynaklara yapılan yatırımların, yalnızca enerji arz güvenliği açısından değil, sürdürülebilir kalkınma hedefleri bakımından da kritik önemde olduğuna inanıyoruz. Reges Elektrik olarak son yaptığımız yatırımlar sayesinde, enerji tedarik alanında edindiğimiz güçlü deneyimi üretim gücümüzle tamamlayarak, daha entegre ve sürdürülebilir bir yapıya geçiyoruz. Hanti Enerji Üretim A.Ş.’nin Reges Elektrik bünyesine katılması işte bu sürecin çok önemli bir parçası. Çorum ve Yozgat’ta hayata geçirilecek 66 MW’lık bu yatırımla, üretim alanındaki adımlarımızı hızlandırıyoruz. Önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji alanında yatırımlarımızı daha da artırarak, Türkiye’nin enerji bağımsızlığına ve düşük karbonlu geleceğine katkı sunmayı sürdüreceğiz."

        Topaz Rüzgâr Enerji Santrali’ni geliştiren RES Türkiye’nin Genel Müdürü Geert Dooms ise, proje devrine ilişkin olarak şu değerlendirmelerde bulundu: “Türkiye’nin enerji geleceğine bir değer daha ekledik! Mühendislik ve proje geliştirme alanındaki köklü uzmanlığımızı yenilikçi bir projeyle daha taçlandırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. 2009’dan bu yana Türkiye’nin yenilenebilir enerji hedeflerini ve enerji bağımsızlığını desteklemek RES olarak en büyük önceliğimiz. 40 yılı aşkın uluslararası birikimimizle, sürdürülebilir bir dünya ve güçlü bir Türkiye için aynı kararlılıkla üretmeye devam ediyoruz.”

