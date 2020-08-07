AA

Rekabet Kurulu, yılın ilk yarısında, rekabet ihlalleri, birleşme ve devralma, menfi tespit-muafiyetlerin de aralarında olduğu 176 işlemle ilgili incelemelerini sonuçlandırdı.

Rekabet Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının da yaşandığı ocak-haziran döneminde kartelleşmeyi ve tekelleşmeyi engellemek, tüketici faydasını artırmak, piyasa mekanizmasının sağlıklı işlemesine katkı sağlamak, uluslararası rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak, giriş engellerini azaltarak yatırım ortamının sağlıklı işlemesini temin etmek için çalışmalarını sürdürdü.

Kurul, kararlarının kapsamı, niteliği ve sonuçlarına göre, 32 rekabet ihlali, 107 birleşme ve devralma, 19 menfi tespit-muafiyet, 17 diğer ve 1'i de yargı kararları dolayısıyla olmak üzere 176 işlemi sonuçlandırdı.

Rekabet ihlalleri alanında karara bağlanan 32 işlemin 18'inde ret, 11'inde ceza kararı veren Kurul, 3'üne ilişkin de görüş bildirdi.

Kurulun, niteliklerine göre mercek altına aldığı 107 birleşme ve devralma işleminden 70'i devralma, 33'ü ortak girişim oluşturma ve 4'ü birleşme alanındaki başvurulardan oluştu. Bu kapsamda, 107 birleşme ve devralma işleminden 93'üne izin veren Kurul, 14'ünü de kapsam dışı ve izne bağlı olmayan işlem olarak değerlendirdi.

Menfi tespit-muafiyet başvurularını da inceleyen Kurul, 1 başvuruyu grup muafiyeti kapsamında değerlendirirken, 9 başvuruya bireysel muafiyet tanınmasını kararlaştırdı. Bireysel muafiyet ve grup muafiyeti birlikte değerlendirilen 1, koşullu muafiyet tanınan 4, muafiyet tanınmayan 2, menfi tespit belgesi verilen 2 olmak üzere 19 başvuru da sonuca bağlandı.

Kurul, lojistik, gıda, bilgi ve iletişim teknolojileri, ulaşım, turizm, ilaç, sağlık ve tıbbi malzeme sektörlerinde faaliyet gösteren büyük firmaların da olduğu 43 soruşturmada inceleme işlemlerini sürdürüyor.

6 aylık dönemde sigorta, elektronik ürünler, lojistik ve depolama, beyaz eşya ve mobilya sektörlerinde 16 soruşturma tamamlandı.

Kurul, söz konusu dönemde toplam 1 milyar 855 milyon 696 bin 349 lira idari para cezası verdi.