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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Rekabet Kurulu, Maçkolik'e iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira ceza verdi - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu, Maçkolik'e iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira ceza verdi

        Rekabet Kurulu, Maçkolik İnternet Hizmetleri AŞ'ye iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 11:32 Güncelleme: 05.03.2025 - 11:32
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        Rekabet'ten Maçkolik'e ceza
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        Rekabet Kurumu'nun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, çevrim içi spor içeriği alanında faaliyet gösteren şirketin, mobil uygulamaları ve internet sitelerindeki reklam alanlarının kullanımı konusunda reklam ofisleriyle imzaladığı reklam satış ve pazarlama sözleşmelerinin yanı sıra çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle de Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

        Şirketin reklam ve hizmet satışı sözleşmesi kapsamında alıcıları olan reklam ofislerine müşteri sınırlaması getirerek Kanun'u ihlal ettiğine işaret edilen açıklamada, bu kapsamda şirkete 7 milyon 422 bin 998 lira idari para cezası verildiği bildirildi.

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        Açıklamada, şirketin çevrim içi görüntülü reklamcılık ve yönlendirme hizmetleri pazarında çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslere ayrımcılık yaparak hakim durumunu kötüye kullandığı belirtilerek, bu kapsamda da 5 milyon 567 bin 248 lira idari para cezası verildiği ifade edildi.

        Açıklamada, böylece şirkete iki ayrı ihlalden yaklaşık 13 milyon liralık idari para cezası kesildiği bildirildi.

        Açıklamada, söz konusu pazarın yapısı dikkate alınarak, şirkete Rekabet Kurulunca getirilen yükümlülükler için ise şu ifadeler kullanıldı:

        "Maçkolik'in platformlarında reklam alanlarında yer alan ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslere karşı ayrıma yol açmayacak şeffaf bir reklam politikası izlemesi ve bu teşebbüsleri rakipleri karşısında ayrıcalıklı bir konuma getirmeyecek şekilde reklam alanlarında rotasyonlu gösterim sağlanması, platformlarında spor bahislerine yönelik yönlendirme alanlarında yer alan ve çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslere karşı ayrıma yol açmayacak şeffaf bir politika izlemesi ve söz konusu bahis oranlarına ilişkin yönlendirmelerde çevrim içi sabit ihtimalli bahis oyunları pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin gösteriminin hiçbir teşebbüse ayrıcalık tanınmayacak şekilde rotasyonlu bir şekilde sıralanmasına ilişkin bir sistem kurulması şeklinde yükümlülük getirilmesine karar verilmiştir."

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