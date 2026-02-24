Canlı
        Rekabet Kurulu'ndan bazı bankalar hakkında soruşturma - İş-Yaşam Haberleri

        Rekabet Kurulu'ndan bazı bankalar hakkında soruşturma

        Yapı Kredi Bankası, Rekabet Kurulu'nun iş gücü piyasasında rekabetin korunması kapsamında aralarında kendilerinin de bulunduğu bazı bankalar hakkında soruşturma açtığını açıkladı. Açıklamada soruşturma kararının ihlal tespiti veya ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalındığı anlamına gelmediği vurgulandı

        Giriş: 24.02.2026 - 11:15
        Rekabet'ten bazı bankalara soruşturma

        Yapı Kredi Bankası, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Rekabet Kurulu'nun iş gücü piyasasında rekabetin korunması kapsamında aralarında kendilerinin de bulunduğu bazı bankalar hakkında soruşturma açtığını açıkladı.

        Konuya ilişkin yapılan KAP açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

        "Rekabet Kurulu tarafından, iş gücü piyasasında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Bankamızın da içinde bulunduğu bazı bankalar ve finansal kurumlar ile diğer şirketler nezdinde soruşturma açılmasına karar verilmiştir.

        Bilindiği üzere Rekabet Kurulu tarafından soruşturma açılması, soruşturmaya konu teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'u ihlal ettikleri, Kanun kapsamında ceza yaptırımı ile karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları şeklinde yorumlanamaz.

        Konu hakkındaki önemli gelişmeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde kamuya açıklanacaktır.

        İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.".

