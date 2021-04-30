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Rekabet Kurulu'ndan TÜRSAB'a ceza

Rekabet Kurulu, hac kontenjanının seyahat acenteleri arasında paylaştırılmasına yönelik uygulamaların rekabeti ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda Türkiye Seyahat Acantaları Birliği’ne(TÜRSAB) 112 bin 484 TL ceza verdi

Rekabet Kurulu'ndan TÜRSAB'a ceza
HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği’ne (TÜRSAB) 112.484 TL idari para cezası verdi.

Rekabet Kurumu internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve Hac Umre Seyahat Acentaları Derneği tarafından seyahat acentelerine tahsis edilen hac kontenjanının seyahat acenteleri arasında paylaştırılmasına yönelik uygulamalarının rekabeti ihlal ettiği iddiasına yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

26.04.2021 tarihinde Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda;

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin seyahat acentelerinin serbest rekabetine açık olan hac kayıtlarında kontenjan paylaşımı yapmak suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen teşebbüse idari para cezası verilmesine; Hac ve Umre Seyahat Acenteleri Derneğinin soruşturma konusu kontenjan paylaşımı uygulamalarına ilişkin herhangi bir belirleyici etkisi bulunduğunun tespit edilememesi dolayısıyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal etmediğine karar verildi."

Karar metninde kararın oybirliğiyle alındığı bilgisi yer aldı.

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