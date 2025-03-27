Rekabet Kurumu’ndan Apple ve 4 şirkete soruşturma kararı

Rekabet Kurumu, Türkiye’de teknolojik cihazların satış ve dağıtım faaliyetlerinde bulunan Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE) ile birlikte dört şirkete yönelik soruşturma başlattığını duyurdu.

Soruşturma, Apple’ın yeniden satıcıların satış fiyatlarına müdahale ettiği ve geri alım pazarında fiyat koordinasyonu yaptığı iddiaları üzerine başlatıldı. Karar, Rekabet Kurulu’nun 27 Şubat 2025 tarihli toplantısında alındı.

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE), Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi (DESTEK BİLİŞİM), Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ (EASYCEP), Getmobil Teknoloji AŞ (GETMOBİL) ve HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ (HB BİLİŞİM)… https://t.co/WLvvJBmAPT — Rekabet Kurumu (@RekabetKurumu) March 27, 2025

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Soruşturma kapsamına giren şirketler şunlar:

Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (APPLE)

Destek Bilişim Proje ve Servis Hizmetleri Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi

Easycep Bilişim ve Ticaret AŞ

Getmobil Teknoloji AŞ

HB Bilişim Teknolojileri Sanayi Tic. AŞ

GEREKÇE, FİYAT KOORDİNASYONU

Rekabet Kurumu’nun açıklamasına göre, soruşturma 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında yürütülüyor. Bu madde, teşebbüsler arasında rekabeti bozucu anlaşmaları ve uyumlu eylemleri yasaklıyor. Soruşturma, Apple’ın Türkiye’de faaliyet gösteren yeniden satıcılarının satış fiyatlarını ve kampanya koşullarını belirlediği, ayrıca geri alım pazarında Apple markalı ürünlerin fiyatlarını diğer şirketlerle koordine ettiği iddialarını incelemek amacıyla açıldı.

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Soruşturma süreci, önaraştırma aşamasında yapılan yerinde incelemelerde elde edilen bulguların değerlendirilmesiyle başladı. Rekabet Kurulu, bu bulgular ışığında Apple ve ilgili şirketlerin rekabeti kısıtlayıcı davranışlarda bulunup bulunmadığını tespit etmek için harekete geçti.

SORUŞTURMANIN KAPSAMINDA NELER YER ALIYOR?

Soruşturma, Apple markalı bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları, kulaklıklar, çevre birimleri ve aksesuarlar gibi teknolojik ürünlerin Türkiye’deki ithalat, ihracat, satış ve dağıtım faaliyetlerini kapsıyor. Ayrıca, Apple’ın üçüncü taraf markalı aksesuarlarla ilgili politikaları da mercek altına alınacak. Kurul, özellikle şu iki temel iddiayı araştıracak: