STAT: Roazhon Park
HAKEM: Aleksei Kulbakov
SAAT: 22.00
YAYIN: Exxen
RENNES: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Meling, Bourigeaud, Ugochukwu, Majer, Terrier, Sulemana, Gouiri
FENERBAHÇE: Altay, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Luan Peres, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek, Lincoln, Joshua King, Batshuayi
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında Fransa'nın Rennes takımıyla deplasmanda karşılaşıyor.
Sarı-lacivertliler, ilk maçlar sonunda aynı puanda bulunan rakibini mağlup ederek, grubu lider bitirme yolunda avantaj yakalamayı hedefliyor. Jorge Jesus'un öğrencileri, grubunda oynadığı ilk müsabakada Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibini 2-1 yenmeyi başarmıştı.
Teknik direktör Bruno Genesio yönetimindeki ev sahibi Rennes ise ilk hafta AEK Larnaca'yı deplasmanda aynı skorla mağlup etmişti.
248. RANDEVU
Sarı-lacivertli ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 247 müsabakada 91 galibiyet, 53 beraberlik ve 103 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 314 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 359 gol gördü.
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