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HaberlerGirişimcilikRentiva’ya Keiretsu ve GBA'dan yatırım
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Kişiden kişiye araç kiralamaya 2.2 milyon TL’lik yatırım

122 binden fazla kayıtlı üye ve 10 binden fazla kayıtlı araç ile şimdilik sadece İstanbul'da hizmet veren kişiden kişiye araç kiralama platformu Rentiva, Keiretsu Forum Türkiye ve Galata Business Angels melek yatırımcılarından 2.2 Milyon TL yatırım aldı. Rentiva CEO’su Eren Alkış, kişiden kişiye araç kiralama iş modelinde doğrudan bir rakipleri olmadığını belirterek, "Amacımız yerelde ve globalde güçlü bir marka haline gelmek" dedi

Rentiva’ya Keiretsu ve GBA'dan yatırım
HABERTURK.COM

Kişiden kişiye araç kiralama platformu Rentiva, Keiretsu Forum Türkiye ve Galata Business Angels melek yatırımcılarından 2.2 milyon TL yatırım aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında İstanbul’da kurulan kişiden kişiye araç kiralama platformu Rentiva, aracını kiraya vererek gelir elde etmek isteyen araç sahipleri ile en uygun fiyat garantisi, yakın lokasyon ve güvenilir araç kiralama hizmetinden yararlanmak isteyen kiracıları buluşturuyor.

Kiracılar, günlük kiralamaya ek olarak aylık kiralama imkanından da faydalanabiliyor. Rentiva, hem bireylere hem de şirketlere sadece kullandıkları kadarını ödeyecekleri, dilediği zaman kiralamadan vazgeçip aracı iade edebilecekleri ve bunun için herhangi bir cayma bedeli ödemeyecekleri bir model sunuyor.

Girişimin 122 binden fazla kayıtlı üye ve 10 binden fazla kayıtlı araç ile şimdilik sadece İstanbul'da hizmet verdiği ve 2020 yılında pandemiye rağmen 1 milyon TL'lik bir hacim yarattığı kaydedildi.

Rentiva CEO’su Eren Alkış, kişiden kişiye araç kiralama iş modelinde doğrudan bir rakipleri olmadığını belirterek, "Rentiva, geleneksel araç kiralama şirketlerinden fiyat ve uygun lokasyon imkanı ile ayrışıyor. Hedefimiz İstanbul'un her mahallesinde birden fazla aktif araca sahip olmak. Geleneksel araç kiralama şirketlerinin ofislerine gidip evrak işleri ile uğraşmak insanlar için zaman kaybı demek. Rentiva ile bir sokak ötedeki arabayı mobil uygulamalar üzerinden 5 dakikada kiralama imkanı insanlara daha cazip geliyor. Amacımız yerelde ve globalde güçlü bir marka haline gelmek" dedi.

Yerli girişimin 2.2 milyon TL’lik yatırım turuna Keiretsu Forum Türkiye yatırımcıları Halis Petrol, Halk Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Atilla, Erman Kumcu, Orhan Çetin, Ümit Karaarslan ile birlikte Galata Business Angels yatırımcılarından Ahmet Faralyalı, Ata Uzunhasan ve Rentiva’nın mevcut yatırımcılarından Mustafa Demirkol, Ömer Yiğit Aykan, Güngör Köprülü, Onur Ergönen, Duygu Acar Yücesoy ve melek yatırımcı Bertan Karaimer katıldı.

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