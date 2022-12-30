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Hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri

Hz. Muhammed komutasındaki 10 bin kişilik İslam ordusu, 31 Aralık 629'da savaş hazırlıklarına başladı. 11 Ocak 630'da kazanılan Mekke'nin Fethi'nin 1392'inci yılı idrak ediliyor. Mekke'nin Fethi ile ilgili sözler vatandaşlarımızın gündeminde yer alıyor. Müslüman vatandaşlarımız için ayetli, resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözlerini bir araya getirdik. İşte Mekke'nin Fethi ile ilgili sözler...

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  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    Müslümanlar ile Kureyş kabilesi arasındaki sekiz yıl süren savaşların sonunu getiren ve Arap Yarımadası'nda İslam'ın yayılışını daha hızlandıran Mekke'nin Fethi'nin 1392'inci yılı eda ediliyor. İşte 31 Aralık kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri...
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ MESAJLAR VE SÖZLER

    -Ey Müslüman Bugün Mekke Fethi!

    Ümmeti Muhammed'in Şerefli günün Yıldönümü!

    Ey Müslüman, sana verilen bu Şâni onurla taşı,

    taşı ki neslin tükenmesin!

    Ey Müslüman, bu Fetih En Şerefli Liderin Fethi!
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    -Ümmeti Muhammed'in bu mübarek günü anması ve hayırlara vesile olması dileği ile...

    -Bugün Mekke'nin fetih yıldönümü hayırlı olsun hepimize...
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    -Bugün Mekkenin fetih yıldönümü. Tüm İslam aleminin (bu fetihin yüzü suyu hürmetine) uyanıp birlik ve beraberlik içerisinde olmalarını ,daha nice gönül fetihlerine vesile kılmasını Rabbim'den niyaz ederim.
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    -31 Aralık Mekke'nin Fethinin Mübarek olmasını Cenab-ı Allah'tan diler, Yeni yılın ise kendi inancımıza göre karşılanmasını temenni ederim.

    -Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu, Anaların ağlamadığı, Şehitlerin gelmeyeceği inancıyla, Mekke’nin Fethi’nin Müslüman alemine yeni yılda huzur ve güven ortamına kavuşması dileğimle.
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    -İslam için çekilen hiçbir sıkıntının boşa gitmediğini ve rabbimizin bunun karşılığında Mekke'nin Fethini müyesser kıldığı gerçeği kılavuzumuz olsun. Tüm İslam aleminin fetih yıl dönümünü de kutluyorum.
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    MEKKE'NİN FETHİ İLE İLGİLİ AYET VE HADİSLER

    Çevrelerindeki insanlar yakalanıp götürülürken ve malları yağma edilirken, yaşadıkları Mekke'yi can ve mal emniyeti bakımından güvenilir ve mukaddes bir Harem bölgesi kıldığımızı görmezler mi? Buna rağmen onlar hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah'ın nimetlerine karşı nankörlüğe devam mı edecekler? - Ankebût / 67. Ayet
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    Eğer o Peygamber'e yardım etmezseniz, iyi bilin ki, Allah ona vaktiyle yardım ettiği gibi yine edecektir: Hani kâfirler onu Mekke'den çıkardıklarında, ikinin ikincisi olarak mağarada iken arkadaşına: "Üzülme, Allah bizimle beraberdir!" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti, üzerine huzur veren emniyet ve rahmetini indirdi, onu göremediğiniz ordularla destekledi. Kâfirlerin bâtıl inanç ve dâvalarını alçalttı. Allah'ın dâvası ise zâten her zaman yücedir. Çünkü Allah, kudreti dâimâ üstün gelen, her işi ve hükmü hikmetli ve sağlam olandır. - Tevbe / 40. Ayet
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    O Allah ki, Mekke'nin göbeğinde size o kâfirlere karşı zafer nasip ettikten sonra, onların ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekti. Allah, bütün yaptıklarınızı çok iyi görmektedir. - Fetih / 24. Ayet
  • Resimli Mekke'nin Fethi mesajları ve sözleri 2023: Kısa, uzun, hadisli ve resimli Mekke'nin Fethi mesajları seçenekleri!

    İşte bu Kur'an, kendinden önceki kitapları doğrulayan, şehirlerin anası olan Mekke halkını ve çevresinde bulunan herkesi uyarman için indirdiğimiz feyiz ve bereket kaynağı bir kitaptır. Âhirete inananlar ona da inanır ve namazlarını vaktinde dosdoğru kılmaya devam ederler. - En'âm / 92. Ayet

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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