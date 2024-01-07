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        Haberler Yaşam Resimli test: Gördüğünüz ilk görsel size kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor

        Resimli test: Gördüğünüz ilk görsel size kişiliğiniz hakkında bilgi veriyor

        Sosyal Psikoloji'nin İlkeleri adlı kitapta yayınlanan araştırmalarda; insanların, kişiliklerine bağlı olarak gördüklerini farklı şekilde yorumlayabildiğinden bahsedilir. Gözleriniz her şeyi görür ancak beyniniz sizin için en önemli olanı seçer. İşte, resimli kişilik testleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 07.01.2024 - 11:18
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        Son zamanlarda popüler hale gelen resimli kişilik testleri ile kişiliğinize dair eğlenceli bilgiler öğrenmek ister misiniz? Görsellerde gözünüze çarpan ilk şey kişiliğiniz hakkında size bilgi verebilir. İşte sizin için, bazı resimli kişilik testleri...

        Not: Test tamamen eğlence amaçlıdır, bilimsel verilere dayanmaz.

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        Fotoğrafta ilk önce ne görüyorsunuz?

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        Zebra: Siz dışa dönük birisiniz; konuşmayı, yeni insanlarla tanışmayı ve yeni şeyler yapmayı seviyorsunuz. Bir rutini takip etmek sizin tarzınız değil.

        Aslan: İçe dönük birisiniz; tek başınıza ya da sevdiğiniz birisiyle kaliteli zaman geçirmeyi ve en sevdiğiniz dizinin birkaç bölümünü arka arkaya izlemeyi seviyorsunuz.

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        Resimde ilk önce ilginizi ne çekiyor?

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        Ağaç: Biraz sessiz olabilirsiniz ama bu utangaç olduğunuzdan değil. Kendin olmayı seviyorsunuz ve kimsenin onayına ihtiyacınız yok.

        Goril: Mükemmeliyetçi birisiniz. Bazen insanlara karşı çok eleştirel davranıyorsunuz ve bu durum onları kırabiliyor.

        Aslan: Çok güçlü bir kişiliğiniz var ve kimsenin yolunuza çıkmasına izin vermiyorsunuz.

        Balık: Çok hassassınız, yumuşak bir kişiliğe ve şefkatli bir kalbe sahipsiniz. Başkalarının bunu hafife almasına izin vermemelisiniz.

        6

        İlk önce ne görüyorsunuz?

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        Yüz: Çok gerçekçi birisiniz; sizinle konuşmak kolaydır, anlayışlısınız ve insanlarla içtenlikle ilgileniyorsunuz.

        2 figür: Çok rekabetçisiniz ve bu sadece spor ya da iş için değil, her şey için geçerli. Ne yaparsanız yapın, sadece en iyisi olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz.

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        Resimde ilk önce dikkatinizi ne çekiyor?

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        Bebek: Kendinize vakit ayırmayı seviyorsunuz ve dışarı çıkmak istemiyorsunuz.

        Çift: Arkadaşlarınızı seviyorsunuz ve gürültülü partilerden ve büyük gruplardan hoşlanmasanız da çok yakın birkaç arkadaşınız var ve onlar için kesinlikle her şeyi yaparsınız.

        Ağaçlar: Çok neşeli bir kişiliğiniz var ve her zaman yeni deneyimlere açıksınız. Değişim sizin için çok önemli değil, aslında değişimi seviyorsunuz.

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        Görselde ilk önce ne görüyorsunuz?

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        Ağaçlar: Harika bir sezgiye sahipsiniz ve ona her zaman güveniyorsunuz. Çok rahat bir kişiliğiniz var ve hiçbir şey yapmadan sessizce vakit geçirmeyi seviyorsunuz.

        Kaplan: "Sorun seni rahatsız etmiyorsa, belayı dert etme." Bu söz tamamen sizinle ilgili. Çok güçlü bir zihniniz var ve bir kez karar verdiğinizde hiçbir şey onun doğru karar olduğundan şüphe etmenize neden olamaz.

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        İlk önce ne görüyorsunuz?

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        Ağaçlar: Bitmeyen bir enerjiye sahipsiniz. Spontanesiniz ve her zaman yeni yerleri keşfetmeye hazırsınız. Tamamen aynı olan 2 gününüz olamaz.

        Yüz: Her şeyin düzenli olmasını seviyorsunuz. Her küçük şeyin iyi planlanmış olması ve gelecek günlerde ne olacağını bilmek, kendinizi güvende ve rahat hissetmenizi sağlıyor.

        Kaynak: Bright Side, Principles of Social Psychology.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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