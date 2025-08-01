Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.743,20 %1,17
        DOLAR 40,6693 %0,10
        EURO 46,5361 %0,23
        GRAM ALTIN 4.310,81 %0,26
        FAİZ 40,29 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 48,01 %0,00
        BITCOIN 115.399,00 %-0,94
        GBP/TRY 53,7196 %0,02
        EUR/USD 1,1434 %0,17
        BRENT 71,77 %0,10
        ÇEYREK ALTIN 7.048,17 %0,26
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Resmi Gazete'de yayımlandı: Döviz dönüşüm desteği uzatıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Resmi Gazete'de yayımlandı: Döviz dönüşüm desteği uzatıldı

        Firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL'ye dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025 olan süre 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2025 - 08:32 Güncelleme: 01.08.2025 - 08:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Döviz dönüşüm desteği uzatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Tebliğe göre, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL'ye dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025 olan süre 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı.

        Yapılan değişiklik ile TCMB, yurt dışından gelen dövizlerin TL'ye çevrilip kendisine satılması durumunda firmalara destek uygulamasını devam ettirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        AYM'den Ergenekon kumpası hakimine ret!
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        ABD'den Türkiye'ye yüzde 15 gümrük vergisi
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ihbara gelen bekçiyi yaraladı
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Gedson, Beşiktaş tarihine geçti!
        Yunan yoğurdu
        Yunan yoğurdu
        Yargıdan motokurye kararı
        Yargıdan motokurye kararı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Hastalığını İstanbul'da açıkladı
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'ye Asensio'dan kötü haber!
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Gazze: Yardım TIR'larının çoğu yağmalandı
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Beşiktaş'tan Avrupa Ligi'ne veda!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        829 kilometrelik şimşek rekor kırdı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        70 ilde uyuşturucu operasyonu: 940 gözaltı
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Trump'tan Fed Başkanı Powell'a sert eleştiri
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Vefatından önceki son görüntüsü paylaşıldı
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Saç ektirmek için İngiltere’den Türkiye’ye geldi hayatını kaybetti
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Trump: Rusya'nın yaptığı iğrenç
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Asırlık gelenek: Kartal terbiyeciliği
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen resmen Galatasaray'da!
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi
        Beştepe'de kamuda zam görüşmesi