Resmi Gazete'de yayımlandı: Döviz dönüşüm desteği uzatıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), döviz dönüşüm desteğini uzatma kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğe göre, firmaların yurt dışı kaynaklı dövizlerin TL'ye dönüşümünde sağlanan destek uygulamasının 31 Temmuz 2025 olan süre 31 Ekim 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Yapılan değişiklik ile TCMB, yurt dışından gelen dövizlerin TL'ye çevrilip kendisine satılması durumunda firmalara destek uygulamasını devam ettirecek.