        Resmi Gazete'de yayımlandı: İmalat sanayine istihdam koruma desteği

        İmalat sanayi sektöründe istihdamın korunması ve artırılması amacıyla hazırlanan yeni destek programı Resmi Gazete üzerinden duyuruldu. Açıklanan destek kapsamında NACE kodları belirtilen işletmelerde korunan her bir tam zamanlı çalışan için işletmelere aylık 3 bin 500 lira ödeme yapılacak

        Giriş: 03.03.2026 - 07:24
        İmalat sanayine istihdam koruma desteği Resmi Gazete'de

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından hazırlanan "İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

        Yönetmeliğe göre, 2025 yılının Kasım ve Aralık aylarında bildirilen ortalama çalışan sayısının 2026 yılı boyunca koruyan işletmeler bu destekten yararlanabilecek. İşletmelerin istihdam seviyesi ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan kayıtlar üzerinde takip edilecek.

        Açıklanan destek kapsamında NACE kodları belirtilen işletmelerde korunan her bir tam zamanlı çalışan için işletmelere aylık 3 bin 500 lira ödeme yapılacak.

        Bu destek programı kredi mekanizması temelinde yürütülecek. İşletmeler, süreci bakanlık tarafından yetkilendirilmiş belirli bankalar üzerinden gerçekleştirilecek. Kullanılacak kredilerde ilk 6 ay anapara ödemesiz dönem imkânı tanınacak ve toplam geri ödeme süresi 36 ay olacak. Bu süreçte oluşacak faiz veya kâr payı giderleri ise sağlanan destek kapsamında karşılanacak.

        Bu yönetmelik 1 Ocak 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı birlikte yürütecek.

