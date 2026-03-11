Canlı
        Haberler Bilgi Resmi Gazete kararları 11 Mart 2026: Bugünkü Resmi Gazete yayımlandı mı, alınan kararları neler?

        Resmi Gazete yayımlandı: 11 Mart 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?

        Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 11 Mart Çarşamba günü yayımlandı. Toplumun birçok kesimini yakından ilgilendiren kararlar, genellikle gece yarısı saat 12 itibarıyla erişime sunuluyor. Gündeme dair alınan birçok karar ve düzenleme Resmi Gazete üzerinden duyuruluyor. Peki, "Resmi Gazete alınan kararları neler?" İşte 11 Mart 2026 Çarşamba Resmi Gazete kararları...

        Giriş: 11.03.2026 - 00:59
        1

        11 Mart Resmi Gazete kararları yayımlandı. Yayımlanan Resmi Gazete'de yönetmelik ve ilanların yanı sıra yargıtay kararları dikkat çekti. Resmi Gazete'de alınan kararlar ve yönetmelikler, toplumun birçok kesimi tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Resmi Gazete’de alınan kararları neler? İşte günlük olarak yayımlanan Resmi Gazete kararları...

        2

        11 MART RESMİ GAZETE KARARLARI

        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANVEKİLLİĞİNE SEÇME KARARI

        –– Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, İrfan FİDAN’ın Seçilmesine Dair Karar

        YÖNETMELİKLER

        –– Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        –– Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        TEBLİĞLER

        –– Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (No: 2026/11)

        –– Lisanslı Depo İşletmelerine Kuruluş İzni Verilmesi Hakkında Tebliğ

        YARGI BÖLÜMÜ

        YARGITAY KARARLARI

        –– Yargıtay 5 ve 6. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlânları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        3

        RESMİ GAZETE KARARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

