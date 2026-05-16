Resmi Gazete yayımlandı: 16 Mayıs 2026 Resmi Gazete'de alınan kararlar neler?
16 Mayıs 2026 Cumartesi tarihli Resmi Gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Her gün olduğu gibi gece saatlerinden itibaren erişime açılan gazetede, toplumun farklı kesimlerini ilgilendiren çeşitli karar ve düzenlemeler yer aldı. Gündeme dair önemli gelişmelerin duyurulduğu Resmi Gazete'de yayımlanan kararlar kamuoyuyla paylaşılmaya devam ediyor. Peki, bugünkü sayıda hangi kararlar öne çıktı? İşte 16 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yer alan önemli başlıklar…
16 Mayıs 2026 Cumartesi tarihli Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Günün sayısında çeşitli yönetmelik değişiklikleri, tebliğler ve ilanlar yer alırken, farklı alanları ilgilendiren kararlar dikkat çekti. Her gün olduğu gibi bugün de Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeler yakından takip ediliyor. Peki, 16 Mayıs 2026 tarihli sayıda hangi önemli kararlar bulunuyor? İşte tüm ayrıntılar haberimizde…
16 MAYIS 2026 RESMİ GAZETE KARARLARI
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
–– Adalet Bakanlığı İcra Personelinin Sınav, Atama, Nakil, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
–– Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Havaalanı Sertifikasyon ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14A)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Sivas Belediyesi İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri