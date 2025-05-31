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        Resmi Gazete kararları açıklandı! 31 Mayıs bugün Resmi Gazete kararları nelerdir?

        31 Mayıs tarihli Resmi Gazete kararları duyuruldu. Resmi Gazete kararları arasında yönetmelikler, kurul kararları ve ilan bölümü yer aldı. İşte, 31 Mayıs'ta yayımlanan Resmî Gazete'de öne çıkan kararlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2025 - 00:26 Güncelleme: 31.05.2025 - 00:28
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        31 Mayıs 2025 tarihli Resmî Gazete'nin yayımlanmasıyla birlikte kamuoyunun gündeminde önemli başlıklar yer aldı. Resmi Gazete kararları her gün olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Peki 31 Mayıs bugün Resmi Gazete kararları nelerdir?

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        YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

        YÖNETMELİKLER

        –– 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Kültür ve Turizm Bakanlığına Verilen Yetki ve Görevlerin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

        –– İzmir Tınaztepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        KURUL KARARLARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/05/2025 Tarihli ve 13551 Sayılı Kararı

        –– Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin Genel Kurul Çağrı İlanlarının Resmî İlan Kapsamında Olduğu ve Bu İlanların Basın İlan Kurumu Aracılığıyla Süreli Yayınlarda Yayımlanmasına Dair Basın İlan Kurumu Genel Kurulu Prensip Kararı (No: 220)

        KARAR

        –– İdare Mahkemesinin Kurulmasına ve Yargı Çevresinin Belirlenmesine İlişkin Karar

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        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Yargı İlanları

        b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        c - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

        Resmî Gazete'nin kurumsal mobil uygulaması Android ve Apple marketlerde "T.C. Resmî Gazete" adıyla yerini almıştır.

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