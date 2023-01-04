Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın hikayesi!

Dünyanın ilk restoranı ve restoran kelimesinin ne zaman kullanıldığı birçok kişi tarafından bilinmeyen veya akla gelmeyen bir soru. Ancak, restoran kelimesinin kökenine bakınca anlamı ile yemek yapma sanatının benzerlikleri ön plana çıkıyor. İşte, ilk restoranın ortaya çıkış hikayesi...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • 'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın çıkış hikayesi!

    Dünyada ilk restoranın ne zaman ilan edildiğine dair iki iddia bulunuyor. Tarihi kayıtlarda geçen ilk restoran 1766 yılında Fransa’da ortaya çıktığı belirtilir. Ancak National Geographic’in iddiasına göre ilk restoran, 1280 tarihinde Çin’de yer alıyor ve Marco Polo tarafından aktarılıyor.
  • 'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın çıkış hikayesi!

    Yemek pişirme sanatının başlangıcı Mezopotamya’da görülüyor ve daha sonra Çin ile Anadolu mutfakları gibi kültürlere ayrılıyor. Mutfak kültürleri birbirlerini etkilemeye devam ederek günümüz yemek pişirme sanatlarını oluşturuyor. Çin mutfağı, Japon ve Kore mutfak kültürünü etkilerken, Mezopotamya, Anadolu ve Fransa mutfağını etkiliyor.
  • 'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın çıkış hikayesi!

    Restoranlar bugünkü konseptinden farklı olarak tamamen zenginlere hizmet veren mekanlar olarak ortaya çıkmıştı. Tarihi kaynaklara göre ilk restoran kavramı 1700’lü yıllarda Fransa’da ortaya çıkıyor.
  • 'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın çıkış hikayesi!

    Boulanger sağlığa iyi geldiğini düşünerek çorbalarını restoran konsepti adı altına satmaya başladı. Ancak bu gelişme herkes tarafından kabul görmedi.

    Fırıncılar loncası ve aşçılar loncası gibi tüm yemek grupları bu duruma karşı çıkarak uygun görmediklerini belli ettiler.

    Boulanger ise işini yasallaştırarak devam ettirdi ve bugün her yerde gördüğümüz restoranın ilk temelini attı.
  • 'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın çıkış hikayesi!

    Ancak bazı kaynaklara göre ilk restoranın Çin’de açıldığı söylenir. Marco Polo Çin’de bulunan restoranların tıpkı bugün gibi o zaman da menülü ve garsonlu olduğunu söyler. Ancak başka kaynağa göre ise ilk restoranın kurulmasını sağlayan kişi olarak Mathurin Roze de Chantoiseau gösterilir.
  • 'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın çıkış hikayesi!

    Fakat Chantoiseau ile Boulanger’in birbirlerine karşı çıktığı da iddialar arasında bulunuyor. Chantoiseau yine 1766’da besleyici bir reçete ile Paris’te restoran açar, ancak tarih kitaplarında Boulanger’a değinilir. Tıpkı Edison ile Tesla’da olduğu gibi.
  • 'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın çıkış hikayesi!

    Türkçe de kullanılan lokanta sözcüğü ise lokal ile aynı kökten gelir. Türk yemeklerinde, Osmanlı döneminde günlük hayatta geleneksel yemek aşçıları, esnafı, kebapçıları ve köftecileri bulunurdu.
  • 'Restoran' kelimesi nereden geliyor? Dünyanın ilk restoranın çıkış hikayesi!

    Türkiye’de bilinen ilk restoran ise 188’de İstanbul’da Galata’da hizmet veren Viktorya’dır. Daha sonra adı Abdullah Efendi olarak değiştirildi. Restoranda birçok yemek aynı anda satılır, kadınlara ayrı oturma yeri, devlet büyüklerini ağırlama yeri ve içki satışı da bulunuyordu. Bugünkü adı ise Hacı Abdullah olarak değiştirildi ve daha çok Osmanlı yemekleri yapılıyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.