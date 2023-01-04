Ancak bazı kaynaklara göre ilk restoranın Çin’de açıldığı söylenir. Marco Polo Çin’de bulunan restoranların tıpkı bugün gibi o zaman da menülü ve garsonlu olduğunu söyler. Ancak başka kaynağa göre ise ilk restoranın kurulmasını sağlayan kişi olarak Mathurin Roze de Chantoiseau gösterilir.