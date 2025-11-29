Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Restorana silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        Restorana silahlı saldırı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 02:53 Güncelleme: 29.11.2025 - 03:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Restorana silahlı saldırı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'nın Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki restoranda iş yeri sahibi Cengiz Durmaz'a kimliği belirlenemeyen motosikletli kişiler tarafından silahla ateş açıldı.

        Saldırıda Durmaz ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Durmaz, burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

        Polis ekipleri, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Karadeniz'de tankerde patlama
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        Papa'nın Türkiye ziyareti sürüyor
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        MB Başkanı Karahan'dan enflasyon açıklaması
        NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü
        NYT: Trump, Maduro ile telefonda görüştü
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Zelenskiy duyurdu: Yermak istifa etti
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Galatasaray'a Osimhen müjdesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İşçilerin kaldığı binaya kundaklama! Çarşaflarla kurtuldular
        İsrail işgalinde yeni perde
        İsrail işgalinde yeni perde
        En büyük güvence Okan Buruk!
        En büyük güvence Okan Buruk!
        "Çağla tostunu yesin"
        "Çağla tostunu yesin"
        Maşalı hırsız yakalandı
        Maşalı hırsız yakalandı
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Evrim Akın gözyaşlarına boğuldu
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Az sigara içmek de öldürüyor! Erken ölüm riski yüzde 60 daha fazla
        Altıncı gençlik
        Altıncı gençlik
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Galatasaray Nino için harekete geçti!
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        Faiz, vade, kredi oranı etkiledi
        "Korkuyorum"
        "Korkuyorum"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Soruna TOBB çözümü
        Soruna TOBB çözümü