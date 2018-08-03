Twitter ile öğrendiğimiz retweetleme işleminin farklı versiyonlarını diğer sosyal medya platformlarında da görebiliriz. Ancak hiçbiri Twitter'ın retweet'i kadar etkili değildir. Retweet ederken bu detayı unutmamanız gereken bir detay var. Kullanıcılar tarafından atılan tweetler herkes tarafından görülebilir. Ancak kullanıcılar attıkları tweetleri sadece kendi takipçilerinin görebileceği şekilde sınırlandırabilir. İşte retweet nedir? Retweet nasıl silinir? gibi sorularınıza yanıtlar...

Retweet nedir?

Twitter'da başkalarının Tweetlerini paylaşma işlemine Retweet denir. Retweet işleminde bir başkasının Tweet'ini olduğu gibi paylaşabilirsiniz ya a bu paylaşıma yorum ekleyebilirsiniz. Twitter'ın Retweet simgesini kullandığınızda, Retweetiniz veya yorum eklediğiniz Retweetiniz, paylaştığınız Tweeti referans alır.Yorum eklediğiniz Retweetinize biri yanıt verdiği zaman, orijinal Tweetin yazarı otomatik olarak sohbete eklenmez. Orijinal Tweet'in yazarını eklemek istiyorsanız kullanıcı adından bahsetmeniz gerekir.

NASIL RETWEET EDİLİR?

Twitter'dan beğendiğiniz bir yorumu ya da fotoğrafı retweet ettiğinizde tüm takipçilerinize gösterilir. Ve paylaşımı kimden yaptığınız da herkese görünür. İşte 3 adımda tweet retweet etme işlemi...

1. Paylaşmak istediğiniz Tweetin üzerine gelin ve Retweet butonuna tıklayın

2. Açılan pencerede Retweetlemek üzere olduğunuz Tweet gösterilir.

3. Retweet butonuna tıklayın.

RETWEET NASIL SİLİNİR?

Daha önce beğendiğiniz bir paylaşımı retweetlemiş olsanız bile dilediğiniz zaman Retweet'ini kaldırarak silebilirsiniz. Retweet kaldırma işlemi sonrası retweet edilen paylaşım ile tüm bağlar koparılmış olur. Peki retweet nasıl kaldırılır? İşte yanıtı...

1. Öncelikle retweet ettiğiniz paylaşımı bulmalısınız.

2. İşaretli Retweet butonuna tıkladığınızda Tweet, profil zaman akışınızdan kaldırılacaktır.

YORUMLA RETWEETLEME

Bir Tweet'i kendi takipçilerinizle yorum yaparak paylaşmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin...

1. Paylaşmak istediğiniz Tweetin üzerine gelin. Retweet butonuna tıklayın

2. Yorum ekleyin ve Tweetle öğesine tıklayın.

3. Tweetle butonuna tıklayın.

YORUMLU RETWEET'İ SİLME

Yorumlu retweetleri kaldırmak için silme işlemi uygulanır. Aşağıdaki adımları izleyerek yorumlu retweet'inizi silebilirsiniz.

1. Profilinize gidin. Silmek istediğiniz yorum ekli Retweeti bulun.

2. Tweeti Sil öğesine tıklayın.

3. Doğrulamak için Sil öğesine tıklayın.

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