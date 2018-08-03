Twitter
Teknoloji
Haberler > Ekonomi > Teknoloji

Retweet nedir? Twitter'da Retweet nasıl silinir?

Twitter üzerindeki kullanıcıların etkisinin takipçi sayısından ziyade kullanıcının tweetlerine gelen retweetlere bağlıdır. Peki retweet nedir? Retweet nasıl silinir? Yorumlu retweet işlemi ile merak edilenler...

03.08.2018 - 01:03 | Güncelleme:

Twitter ile öğrendiğimiz retweetleme işleminin farklı versiyonlarını diğer sosyal medya platformlarında da görebiliriz. Ancak hiçbiri Twitter'ın retweet'i kadar etkili değildir. Retweet ederken bu detayı unutmamanız gereken bir detay var. Kullanıcılar tarafından atılan tweetler herkes tarafından görülebilir. Ancak kullanıcılar attıkları tweetleri sadece kendi takipçilerinin görebileceği şekilde sınırlandırabilir. İşte retweet nedir? Retweet nasıl silinir? gibi sorularınıza yanıtlar...

Retweet nedir?

Twitter'da başkalarının Tweetlerini paylaşma işlemine Retweet denir.  Retweet işleminde bir başkasının Tweet'ini olduğu gibi paylaşabilirsiniz ya a bu paylaşıma yorum ekleyebilirsiniz. Twitter'ın Retweet simgesini kullandığınızda, Retweetiniz veya yorum eklediğiniz Retweetiniz, paylaştığınız Tweeti referans alır.Yorum eklediğiniz Retweetinize biri yanıt verdiği zaman, orijinal Tweetin yazarı otomatik olarak sohbete eklenmez. Orijinal Tweet'in yazarını eklemek istiyorsanız kullanıcı adından bahsetmeniz gerekir.

NASIL RETWEET EDİLİR?

Twitter'dan beğendiğiniz bir yorumu ya da fotoğrafı retweet ettiğinizde tüm takipçilerinize gösterilir. Ve paylaşımı kimden yaptığınız da herkese görünür. İşte 3 adımda tweet retweet etme işlemi...

 

1. Paylaşmak istediğiniz Tweetin üzerine gelin ve Retweet butonuna  tıklayın
2. Açılan pencerede Retweetlemek üzere olduğunuz Tweet gösterilir.
3. Retweet butonuna tıklayın.

RETWEET NASIL SİLİNİR?

Daha önce beğendiğiniz bir paylaşımı retweetlemiş olsanız bile dilediğiniz zaman Retweet'ini kaldırarak silebilirsiniz. Retweet kaldırma işlemi sonrası retweet edilen paylaşım ile tüm bağlar koparılmış olur. Peki retweet nasıl kaldırılır? İşte yanıtı...

1. Öncelikle retweet ettiğiniz paylaşımı bulmalısınız.
2. İşaretli Retweet butonuna tıkladığınızda Tweet, profil zaman akışınızdan kaldırılacaktır.

 

YORUMLA RETWEETLEME

Bir Tweet'i kendi takipçilerinizle yorum yaparak paylaşmak istiyorsanız aşağıdaki adımları izleyin...

1. Paylaşmak istediğiniz Tweetin üzerine gelin. Retweet butonuna tıklayın
2. Yorum ekleyin ve Tweetle öğesine tıklayın.
3. Tweetle butonuna tıklayın.

YORUMLU RETWEET'İ SİLME

Yorumlu retweetleri kaldırmak için silme işlemi uygulanır. Aşağıdaki adımları izleyerek yorumlu retweet'inizi silebilirsiniz.

1. Profilinize gidin. Silmek istediğiniz yorum ekli Retweeti bulun.
2. Tweeti Sil öğesine tıklayın.
3. Doğrulamak için Sil öğesine tıklayın.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.