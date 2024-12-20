Revani Tarifi: Evde Kolay Revani Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? Revani, Türk mutfağının en bilinen ve sevilen tatlılarından biridir. Yumuşacık dokusu ve şerbetiyle birleştirilmiş enfes lezzeti, her yaştan kişinin favorisi olmayı başarır. Genellikle hafif tatlı arayanlar için ideal bir seçenektir. Yapımı son derece kolay ve hızlı olan bu tatlı, evdeki basit malzemelerle hazırlanabilir. İşte revani tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Habertürk Giriş: 20.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:07 facebook

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