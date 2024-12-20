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        Revani Tarifi: Evde Kolay Revani Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Revani, Türk mutfağının en bilinen ve sevilen tatlılarından biridir. Yumuşacık dokusu ve şerbetiyle birleştirilmiş enfes lezzeti, her yaştan kişinin favorisi olmayı başarır. Genellikle hafif tatlı arayanlar için ideal bir seçenektir. Yapımı son derece kolay ve hızlı olan bu tatlı, evdeki basit malzemelerle hazırlanabilir. İşte revani tarifi, malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2024 - 16:07 Güncelleme: 20.12.2024 - 16:07
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        Revani Tarifi
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        Revani Malzemeleri

        Revani yapımında kullanacağınız malzemeler, genellikle mutfakta kolayca bulunabilen, sıradan malzemelerdir. İşte, kolay bir revani tarifi:

        Kek İçin:

        - 3 adet yumurta

        - 1 su bardağı toz şeker

        - 1 su bardağı yoğurt

        - 1 çay bardağı sıvı yağ

        - 1 su bardağı irmik

        - 1 su bardağı un

        - 1 paket kabartma tozu

        - 1 paket vanilin

        - Yarım limon suyu (isteğe bağlı)

        Şerbet İçin:

        - 3 su bardağı su

        - 3 su bardağı toz şeker

        - Birkaç damla limon suyu

        Revani Nasıl Yapılır?

        Revani yapımının en önemli noktalarından biri, kekin ne kadar iyi piştiği ve şerbetin kekin her yerine eşit şekilde dağıtılmasıdır. İşte adım adım revani yapımı süreci:

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        • Yumurtaları ve Şekeri Çırpın: Öncelikle yumurtaları bir kaba kırın ve üzerine toz şekeri ekleyin. Mikserle veya bir çırpıcı yardımıyla yaklaşık 5-7 dakika kadar çırpın. Yumurtalar beyazlayıp kabarıncaya kadar çırpmaya devam edin. Bu adım, kekin daha kabarık ve yumuşak olmasına yardımcı olacaktır.
        • Yoğurdu ve Yağı Ekleyin: Yumurtalar yeterince çırpıldıktan sonra, üzerine yoğurdu ve sıvı yağı ekleyin. Karışımı bir kez daha mikserle karıştırarak homojen bir kıvam almasını sağlayın.
        • İrmik ve Un Karışımını Ekleyin: Sırasıyla irmiği, unu, kabartma tozunu ve vanilini karışıma ekleyin. Bu aşamada karışımı bir spatula veya mikserin düşük hızında karıştırarak kıvam almasını bekleyin. Karışımın pürüzsüz ve topaksız olması gerekiyor.
        • Kek Karışımını Kaseye Dökün: Hazırladığınız kek karışımını yağladığınız yuvarlak bir kek kalıbına dökün. Karışımı kalıba eşit şekilde dağıtın ve üstünü bir spatula ile düzleştirin.
        • Kekin Pişirilmesi: Fırını 180 dereceye (fanlı fırın için 160 derece) ısıtın ve keki yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kekin piştiğini anlamak için bir kürdan batırın, kürdan temiz çıkarsa kekiniz pişmiş demektir. Eğer kekin üstü fazla renk aldıysa, üzerini alüminyum folyo ile kapatarak pişirmeye devam edebilirsiniz.
        • Şerbeti Hazırlayın: Kek pişerken şerbetinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bir tencerede suyu ve toz şekeri karıştırarak kaynamaya bırakın. Şeker tamamen eridikten sonra birkaç damla limon suyu ekleyin ve şerbeti 5-10 dakika kaynatın. Şerbetin kıvamı, çok yoğun olmayacak şekilde hafif akışkan olmalıdır.
        • Kekin Şerbetle Buluşturulması: Kek fırından çıktıktan sonra, üzerine sıcak şerbeti dökün. Şerbetin kekin her yerine eşit şekilde dağılmasını sağlamak için keki birkaç yerinden çatal veya bıçakla delin. Bu şekilde şerbetin içeriye iyice nüfuz etmesini sağlayabilirsiniz. Şerbeti döktükten sonra, keki yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirin. Bu süre boyunca şerbet, keki tamamen çekecektir.
        • Servis Etmeden Önce Dinlendirin: Revani tatlınızın daha lezzetli olabilmesi için şerbetin tamamen çekmesi önemlidir. Kekin üzerine dökülen şerbetin iyi çekmesi için kekin 30 dakika kadar dinlenmesini bekleyin. Ardından dilimleyerek servis edebilirsiniz.

        Revani Yapılışı

        Revani yaparken bazı noktalara dikkat ederek kekinizin daha lezzetli olmasını sağlayabilirsiniz:

        • Yumurtaların İyi Çırpılması: Kekin kabarması için yumurtaların iyice çırpılması önemlidir. Yumurtalar beyazlaşana kadar çırpmanız kekin daha kabarık olmasına yardımcı olur.
        • Şerbetin Sıcak Olması: Kekin üzerine dökülecek şerbetin sıcak olması gerekir. Soğuk şerbet, kekin içine yeterince nüfuz etmez.
        • Şerbetin Kıvamı: Şerbetin kıvamı çok yoğun olmamalıdır. Suyun şekerle iyice kaynaması yeterlidir. Ayrıca birkaç damla limon eklemek, şerbetin tatlanmasını engeller ve kekin daha uzun süre taze kalmasını sağlar.
        • Kek Kalıbı Seçimi: Kekinizi pişireceğiniz kalıbın kenarlarının yüksek olması önemlidir. Bu şekilde kekinizin daha düzgün pişmesini sağlarsınız. Ayrıca, kekin kenarlarının fazla sertleşmesini önlemek için kalıbı yağlamak önemlidir.
        • Revaniyi Dinlendirmek: Şerbeti döktükten sonra keki iyice dinlendirmeniz gerekir. Kekin şerbeti iyice çekmesi, tatlıyı daha lezzetli kılar.
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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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