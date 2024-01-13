REYTİNG SONUÇLARI 12 Ocak 2024 | Total ve AB dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 12 Ocak 2024 | Total ve AB dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

1 Şurada Paylaş!









Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti yapımları Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 12 Ocak 2024 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...