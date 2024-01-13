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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 12 Ocak 2024 | Total ve AB dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Ocak reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını ve Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti yapımları zirvenin sahibi olmak için mücadele verdi. İşte, 12 Ocak 2024 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.01.2024 - 09:17 Güncelleme: 13.01.2024 - 09:17
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        Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 12 Ocak Cuma akşamı ekrana gelen; Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını ve Kızılcık Şerbeti yapımları Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 12 Ocak 2024 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...

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        DÜNÜN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        12 Ocak 2024 Cuma gününe ilişkin Total ve AB reyting sonuçları sıralaması henüz yayınlanmadı.

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA 5 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        1- Arka Sokaklar - Kanal D

        2- Esra Erol'da - ATV

        3- Ateş Kuşları - ATV

        4- MasterChef Türkiye All Star - TV8

        5- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        6- Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber

        7- ATV Ana Haber

        8- SHOW TV Ana Haber

        9- Ateş Kuşları Özet - ATV

        10- Kızılcık Şerbeti Tekrar - SHOW TV

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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