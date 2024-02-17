Reytinglerde kıyasıya rekabet sürüyor. 16 Şubat günü seyirciler gündüz ve akşam kuşağında birbirinden farklı dizi ve program izledi. Akşam saatlerinde Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını gibi iddialı yapımlar vardı. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 16 Şubat total ve AB reyting sonuçları...