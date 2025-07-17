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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 16 Temmuz 2025 Çarşamba: Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi olan yapım belli oldu

        Reyting sonuçları 16 Temmuz 2025: Total ve AB sıralaması ile reytinglerde zirveye yerleşen yapım!

        16 Temmuz 2025 reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Her gün bir önceki güne ait AB ve Total sıralamaları açıklanıyor. Böylece günün en çok izlenen yapımı belli oluyor. Dizilerin final veya sezon finali yaptığı yaz sezonunda bribirinden farklı formatta program ve yarışma ekrana gelirken, yerli ve yabancı filmler de sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor. Peki, Total ve AB sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 16 Temmuz Çarşamba reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 17.07.2025 - 10:11
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        Reyting sonuçları 16 Temmuz Çarşamba günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D’de Password, Now TV’de Yetenek Sizsiniz, TV8’de MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Show TV’de Hükümet Kadın, TRT 1’de Gönül Dağı, ATV’de Cash Out 2, Star TV’de Yol Arkadaşım filmleri yayınlandı. Hhngi yapımın izleyiciler tarafından tercih edildiği merak konusu oldu. Peki, Total ve AB sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 16 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları...

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        16 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        16 Temmuz 2025 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

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        16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        NOW Ana Haber – NOW

        Cash Out 2 (Yabancı Sinema) – ATV

        Yetenek Sizsiniz – NOW

        Şabaniye (Türk Sineması) – Show TV

        Hükümet Kadın (Türk Sineması) – Show TV

        Show Ana Haber – Show TV

        Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Yol Arkadaşım (Türk Sineması) – Star TV

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        16 TEMMUZ 2025 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        MasterChef Türkiye – TV8

        NOW Ana Haber – NOW

        Yetenek Sizsiniz – NOW

        Şabaniye (T.S) – Show TV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Yetenek Sizsiniz Özet – NOW

        Hükümet Kadın (T.S) – Show TV

        İddiaların Aksine – TRT 1

        Cash Out 2 (Yabancı Sinema) – ATV

        Gönül Dağı (Tekrar) – TRT 1

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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