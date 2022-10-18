17 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün ekrana gelen "Alparslan Büyük Selçuklu, Yasak Elma ve Bir Küçük Gün Işığı" gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

17 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız...