Reyting sonuçları 2 Mart 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 2 Mart 2026 Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Türkiye-Sırbistan basketbol maçı yayınlandı. NOW'da Kıskanmak dizisi tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Show TV'de Gerzek Şaban ve Star TV'de Adalet filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması...
Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 2 Mart 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler – Gönüllüler, Türkiye-Sırbistan maçı, Gerzek Şaban, Adalet ve Kıskanmak yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2026 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total sıralama tablosu...
2 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
2 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
2 MART 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI