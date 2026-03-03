Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Mart 2026: Uzak Şehir, Türkiye-Sırbistan maçı, Milyoner, Survivor... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 2 Mart 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 2 Mart 2026 Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de Türkiye-Sırbistan basketbol maçı yayınlandı. NOW'da Kıskanmak dizisi tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Show TV'de Gerzek Şaban ve Star TV'de Adalet filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 08:17 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC1, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 2 Mart 2026 Pazartesi akşamı yayınlanan Uzak Şehir, Kim Milyoner Olmak İster?, Survivor Ünlüler – Gönüllüler, Türkiye-Sırbistan maçı, Gerzek Şaban, Adalet ve Kıskanmak yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2026 reyting sonuçları ABC1, AB ve Total sıralama tablosu...

        2

        2 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2 Mart 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        2 MART 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        2 MART 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        2 MART 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        Öğrencinin katlettiği Fatma öğretmen uyarmış: Can güvenliğimiz yok!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda 4. gün!
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Küresel piyasalar sarsıldı
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Arakçi'den Rubio'ya yanıt: Hepimizin bildiği şeyi itiraf etti
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        Trump'ın tarife iadesini erteleme talebine ret
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Hürmüz'den geçen gemiyi ateşe vereceğiz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        İran: Körfez ülkeleriyle savaşta değiliz
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        NYT: Trump'ın ikna olmasında Netanyahu etkili oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemiz krizlerle boğuşuyor
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        EYT’den 2,6 milyon kişi emekli oldu
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        Bu bölgelerde yağmur ve kar var
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        'Tokat' iddialarını yalanladı
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'nın hikayesi!
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        İlkay'dan olay itiraf! "En büyük hatam..."
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        Anne ve kızın cansız bedeni denizden çıkarıldı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        F.Bahçe'nin umudu İstanbul!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        12 Dev Adam namağlup üst turda!
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?
        Emekli ikramiyesine zam gelecek mi?