Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film ve yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 22 Temmuz Salı akşamı yayınlanan Doktor Civanım, Aykut Enişte 2, Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Güldür Güldür Show, Gönül Dağı yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 22 Temmuz 2025 reyting sonuçları tablosu...